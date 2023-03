भाखड़ा में डूबे हिमाचल के दो युवकों के शव हुए बरामद, पुल के पास ले रहे थे सेल्फी

Two Himachal Pradesh youth drowned in Punjab's Bhakra canal news: पंजाब के भाखड़ा नहर में डूबे हिमाचल प्रदेश के दो युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं. हादसे के 5 दिन बाद शव मिले हैं. पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं यह भी दोनों दोस्तों के द्वारा नहर किनारे शूट किया गया आखिरी पलों का वीडियो भी सामने आया है.

बता दें कि यह हादसा रोपड़ के रंगिलपुर पुल के पास सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसलने से हुआ। पंजाब के भाखड़ा नहर में डूबे युवक हिमाचल प्रदेश के थे. मिली जानकारी के मुताबिक वह शिमला के रोहड़ू के रहने वाले थे. मृतकों की पहचान बशला निवासी सुमित पुहारटा पुत्र लोभ राम पुहारटा और 27 वर्षीय सिद्दरोटी निवासी विराज पुत्र डीएन चौहान के रूप में हुई है.

सुमित मोहाली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था तो वही विराज अपने दोस्त सुमित से मिलने 5 मार्च को खरड़ गया था और अगले दिन यानी रविवार सुबह अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार भाखड़ा नहर समीप रंगीलपुर गए थे. इनके साथ इनका तीसरा दोस्त अमन भी मौजूद था जो की बिहार का रहने वाला है.

यह भी पढ़ें: Rashifal: सिंह कन्या और कुंभ राशि वालों को अपनी सेहत का रखना होगा खास ध्यान, जानें अपना आज का राशिफल

बचने के प्रयास रहे विफल

यह हादसा भाखड़ा नहर के किनारे Snapchat पर सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से हुआ. बताया जा रहा है कि सेल्फी लेते समय सुमित का पैर अचानक से फिसल गया और वह नहर में गिर गया. उसे बचाने के लिए जैसे ही विराज ने उसका हाथ पकड़ा उसका पैर भी फिसल गया और दोनों नहर में गिर गए।

वहीं उनके तीसरे साथी अमन ने शोर मचाना शुरू कर दिया जिसे सुन कर पुल के साथ स्थित ख्वाजा मंदिर में सेवा करने आए एक युवक और मोके पर मौजूदा होमगार्ड के जवानो ने उन्हें रस्सी से बचाने का प्रयास किया लेकिन विफल रहे और पानी के तेज़ बहाव में बह गए. इस हादसे के 5वें दिन दोनों युवकों के शव बरामद हुए.

यह भी पढ़ें: Panchang: आज है चित्रा नक्षत्र और ध्रुव योग, आज के पंचाग में जानें शनिवार को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त?

(For more news apart from Two Himachal Pradesh youth drowned in Punjab's Bhakra canal, stay tuned to Zee PHH)