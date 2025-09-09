कुल्लू के शर्मानी गांव में बादल फटने और भूस्खलन से दो मकान जमींदोज, एक ही परिवार के पांच सदस्य दबे
कुल्लू के शर्मानी गांव में बादल फटने और भूस्खलन से दो मकान जमींदोज, एक ही परिवार के पांच सदस्य दबे

Kullu Landslide News: घटना में ब्रेसती देवी पत्नी शिव राम का शव मलबे से बरामद कर लिया गया है. जबकि चुन्नी लाल, अंजू, जागृति और पुपेश अब भी लापता बताए जा रहे हैं. प्रशासन और ग्रामीण लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं और मलबे को हटाने का काम जारी है. 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:17 AM IST

Kullu Landslide News: कुल्लू. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल के ग्राम पंचायत घाटू के शर्मानी गांव में सोमवार देर रात लगभग 1:30 बजे बादल फटने और भूस्खलन की बड़ी घटना सामने आई है. इस प्राकृतिक आपदा में दो मकान पूरी तरह जमींदोज हो गए और एक ही परिवार के पांच सदस्य इसकी चपेट में आ गए.

घटना में ब्रेसती देवी पत्नी शिव राम का शव मलबे से बरामद कर लिया गया है. जबकि चुन्नी लाल, अंजू, जागृति और पुपेश अब भी लापता बताए जा रहे हैं. प्रशासन और ग्रामीण लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं और मलबे को हटाने का काम जारी है. इस हादसे ने पूरे गांव में मातम का माहौल बना दिया है.

हादसे के दौरान धर्मदास, उनकी पत्नी कला देवी और शिव राम गंभीर रूप से घायल हो गए. ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को निरमंड अस्पताल पहुँचाया गया. डॉक्टरों के अनुसार तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि हादसे के समय शिव राम बरामदे में सोए हुए थे. इसी कारण उनकी जान तो बच गई लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

ग्राम पंचायत प्रधान भोगा राम ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही वे और ग्रामीण रात 2 बजे ही मौके पर पहुँच गए थे और बचाव कार्य शुरू कर दिया था. इसके साथ ही तुरंत प्रशासन और एसडीएम कार्यालय को भी सूचित किया गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना इतनी तेज़ थी कि देखते ही देखते पूरे मकान मलबे में तब्दील हो गए. लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि प्रभावित परिवार को तुरंत राहत और मुआवजा दिया जाए. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और लापता लोगों की खोज जल्द ही पूरी की जाएगी.

kullu landslide, Himachal pradesh cloudburst, Sharmani village

