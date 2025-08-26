Mandi News: बालीचौकी में दो मकान और गिरे, लाछ और बाता गांव के 35 घर खतरे की जद में

Mandi News: बालीचौकी उपमंडल के मुख्य बाजार बालीचौकी में जमीन धंसने के कारण जद में आए 13 घरों में से चार घर जमींदोज हो गए हैं. दो लोगों को 30 कमरों का संयुक्त घर शुक्रवार रात को जमींदोज हुआ था जबकि अब चार लोगों के दो घर बीती रात को जमींदोज हो गए, इनमें 22 दुकानें भी शामिल थी.

दो मंजिला और चार मंजिला थे. हालांकि इन घरों को ऐतिआत के तौर पर पहले ही खाली करवा दिया गया था. जिन चार लोगों के यह घर और दुकानें थी उनमें प्रभावित केसर सिंह, नारायण दास, डोले राम और बीर सिंह शामिल हैं. इन सभी का एक करोड़ से अधिक का नुकसान हो गया है. यहां गेस्ट हाउस सहित रिहायशी कमरे और दुकानें थी, जोकि अब पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं. अपने आशियानों को अपनी आंखों के सामने टूटता देख प्रभावितों का रो रोकर बूरा हाल है. प्रभावितों ने सरकार से अधिक से अधिक मदद की गुहार लगाई है.

लाछ और गाता गांव में धंसने लगी जमीन, 35 परिवार खतरे की जद में

वहीं, पंडोह के साथ लगती सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तांदी के लाछ और गाता गांव पहाड़ी धंसने के कारण खतरे की जद में आ गए हैं. रविवार को यहां पहाड़ी धंसने के कारण करीब 35 रिहायशी घरों पर खतरा मंडरा गया है. 4 परिवारों के घर ख़ाली करवा कर उन्हें दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था.

बता दें कि लाछ गांव की पहाड़ी पूरी तरह से हिल गई है. लगातार हो रही बारिश के कारण यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. लोगों ने घर तो छोड़ दिए हैं मगर बारिश के कारण सामान शिफ्ट नहीं कर पाए हैं. सोमवार को प्रशासन की टीम इस गांव पहुंची और नुकसान का जायजा लिया. इसके साथ ही 25 प्रभावित परिवारों को तिरपाल और राशन वितरित किया.