बिलासपुर के बरठीं में डिवाइडर से टकराई कार, दो लोग गंभीर रूप से घायल

बिलासपुर जिले के झंडूता विकास खंड की ग्राम पंचायत बरठीं में डिवाइडर और मुख्य सड़क के बीच में खड़ा बिजली विभाग का खंभा आए दिन हादसों का कारण बन रहा है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:13 PM IST

Bilaspur News: बिलासपुर जिला के झंडूत्ता विकास खंड की ग्राम पंचायत बरठीं में मुख्य सड़क के बीच बने डिवाइडर और बीचोंबीच खड़े बिजली विभाग के खंभे लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं. शनिवार देर शाम शिमला से बाबा बालक नाथ जा रही कार HP14E 0326 इन दोनों के बीच कम दूरी होने के चलते डिवाइडर से जा टकराई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए. हादसे के दौरान सड़क किनारे खड़े राजेश कुमार (निवासी धरोटी) कार की चपेट में आ गए, जबकि कार में सवार 55 वर्षीय बीना देवी भी गंभीर रूप से घायल हुईं. दोनों को तुरंत सिविल अस्पताल बरठीं ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया है.

पहले भी हो चुके हादसे
स्थानीय लोगों के अनुसार इसी डिवाइडर और सड़क के बीच स्थित बिजली के खंभे के कारण पिछले कुछ महीनों में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. कुछ समय पहले एक व्यक्ति की जान भी इसी वजह से जा चुकी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि डिवाइडर और खंभे से वाहन टकराना आम बात बन गया है.

व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने की मांग
लगभग एक माह पहले बरठीं के व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से इन डिवाइडरों को हटाने की मांग की थी. उनका कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण सड़क के बीचोंबीच खड़ा खंभा और डिवाइडर दोनों दुर्घटनाओं का मुख्य कारण हैं. स्थानीय निवासी प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर इन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं, ताकि सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके.

Bilaspur NewsBilaspur accidentHimachal Pradesh

