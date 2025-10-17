Advertisement
दो साल बाद भी दभोटा पुल का पुनर्निर्माण अधर में, पंजाब-हिमाचल कनेक्टिविटी पर संकट गहराया

नालागढ़ में 2023 की बाढ़ में ढहा दभोटा पुल अब भी अधर में लटका, पंजाब-हिमाचल कनेक्टिविटी पर ब्रेक. औद्योगिक हब BB N में माल ढुलाई प्रभावित, 7 किमी अतिरिक्त दूरी से ट्रांसपोर्टर परेशान. उद्योग संगठनों की चेतावनी: जल्द निर्माण न हुआ तो उग्र आंदोलन, सरकार जागे!

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:10 PM IST

Solan News: सोलन जिले के नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र — जो बद्दी-बारोटीवाला-नालागढ़ (BBN) औद्योगिक हब का हिस्सा है और एशिया का प्रमुख फ़ार्मा केंद्र माना जाता है — आज भी दभोटा पुल की बदहाली से जूझ रहा है. 2023 की बाढ़ में ढहा यह पुल दो साल बाद भी पुनर्निर्मित नहीं हो सका है, जिससे पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला यह अहम मार्ग अब तक बंद पड़ा है.

पुल टूटने से ट्रक चालकों और उद्योगपतियों को हर दिन लगभग 7 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है. इससे माल ढुलाई महंगी, समय लेने वाली और जोखिम भरी हो गई है. NH-105 (नालागढ़-बद्दी मार्ग) की खराब हालत ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है.

लघु उद्योग भारती के पूर्व अध्यक्ष हरबंस पटियाल ने नाराज़गी जताते हुए कहा —“दभोटा पुल टूटे दो साल हो गए, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बरसात खत्म हो चुकी है, फिर भी काम शुरू नहीं हुआ. वैकल्पिक पुल तक की व्यवस्था नहीं की गई. अगर जल्द काम नहीं शुरू हुआ, तो उद्योग जगत सड़कों पर उतरेगा.”

वहीं ट्रक ऑपरेटर यूनियन समिति के अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर ने कहा —“हम सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में सड़क और पुल की यह स्थिति है. वाहनों को नुकसान हो रहा है, हादसे बढ़ रहे हैं. इतना राजस्व देने के बावजूद नालागढ़ की उपेक्षा क्यों?”

2023 की आपदा में हिमाचल के 40 से अधिक पुल क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें दभोटा पुल भी शामिल था. पुनर्निर्माण में देरी से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हो रहा है और कारोबारियों का धैर्य जवाब देने लगा है.

स्थानीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर पुल निर्माण जल्द शुरू नहीं हुआ, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. अब देखना यह है कि सरकार इस चेतावनी को गंभीरता से लेती है या नहीं.

