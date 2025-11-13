Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3000073
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

चंबा में तेजधार हथियारों से हमला, दो युवक गंभीर रूप से घायल; गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर किया प्रदर्शन

वाहनों में सवार होकर चामुण्डा रोड़ और सुराड़ा में आकर स्थानीय युवाओं पर तेज़ धार हथियार से हमला करके दहशत फैलाने वालों के खिलाफ चंबा वासी गुस्से में हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:14 PM IST

Trending Photos

चंबा में तेजधार हथियारों से हमला, दो युवक गंभीर रूप से घायल; गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर किया प्रदर्शन

Chamba News: चंबा में चामुंडा रोड और सुराड़ा क्षेत्र में कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा स्थानीय युवाओं पर तेजधार हथियारों से हमला किए जाने की घटना से इलाके में दहशत और गुस्सा फैल गया. हमले में दो युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. लोगों का कहना है कि हमलावर अलग-अलग वाहनों में सवार होकर बड़ी संख्या में आए थे और जानलेवा हमला कर मौके से फरार हो गए.

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हमलावरों की तुरंत पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि चंबा जैसे शांत शहर में इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों के आक्रोश को देखते हुए थाना प्रभारी और एएसपी हितेश लखनपाल मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया. एएसपी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में एक विशेष टीम रवाना कर दी गई है. एएसपी हितेश लखनपाल ने कहा, “जो भी इस घटना में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.”

इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके.

TAGS

Chamba NewsHimachal newsHimachal Pradesh

Trending news

Punjab news
ਹੁਣ ਬਦਲੇਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ! ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ; CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆਖਰੀ
Prisoner escapes from Chandigarh hospital
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੈਦੀ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੜਕੰਪ!
lavi fair
लवी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली कलाकारों का जलवा
delhi blast video
Delhi Blast: ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਉਮਰ ਦਾ ਨਵਾਂ Video ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
kangana ranaut
ਬੁਰੀ ਫਸੀ Kangana Ranaut, ਅਦਾਲਾਤ ਵਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਰਾਤ ​​ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਡਿਗਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ
Amritsar encounter
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਮਦਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਕ ਜਖਮੀ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 13 ਨਵੰਬਰ 2025
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ