चंबा में तेजधार हथियारों से हमला, दो युवक गंभीर रूप से घायल; गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर किया प्रदर्शन

वाहनों में सवार होकर चामुण्डा रोड़ और सुराड़ा में आकर स्थानीय युवाओं पर तेज़ धार हथियार से हमला करके दहशत फैलाने वालों के खिलाफ चंबा वासी गुस्से में हैं.
Chamba News: चंबा में चामुंडा रोड और सुराड़ा क्षेत्र में कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा स्थानीय युवाओं पर तेजधार हथियारों से हमला किए जाने की घटना से इलाके में दहशत और गुस्सा फैल गया. हमले में दो युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. लोगों का कहना है कि हमलावर अलग-अलग वाहनों में सवार होकर बड़ी संख्या में आए थे और जानलेवा हमला कर मौके से फरार हो गए.
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हमलावरों की तुरंत पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि चंबा जैसे शांत शहर में इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश हैं.
लोगों के आक्रोश को देखते हुए थाना प्रभारी और एएसपी हितेश लखनपाल मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया. एएसपी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में एक विशेष टीम रवाना कर दी गई है. एएसपी हितेश लखनपाल ने कहा, “जो भी इस घटना में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.”
इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके.