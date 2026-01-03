धर्मशाला कॉलेज छात्रा की मौत पर UGC सख्त, जांच समिति गठित

Dharamshala College Student Death: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज में 19 वर्षीय छात्रा की मौत पर UGC ने Fact-Finding Committee गठित की. रैगिंग और उत्पीड़न के आरोपों की जांच शुरू, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने गंभीर रुख अपनाते हुए तथ्य-खोज जांच समिति (फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी) के गठन के आदेश दिए हैं. यह फैसला छात्रा के परिजनों द्वारा लगाए गए रैगिंग, शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक दबाव के आरोपों के बाद लिया गया है.
बताया गया है कि 26 दिसंबर 2025 को इलाज के दौरान छात्रा की लुधियाना के एक अस्पताल में मौत हो गई थी. परिजनों का आरोप है कि कॉलेज में हुए कथित उत्पीड़न और रैगिंग के चलते छात्रा मानसिक रूप से परेशान थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और अंततः उसकी जान चली गई.
मामले में पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर एक प्रोफेसर और तीन सीनियर छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. एफआईआर में रैगिंग, मारपीट और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं.
UGC की गठित समिति अब यह जांच करेगी कि कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग रोकने से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन किया या नहीं, साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं संस्थागत स्तर पर कोई लापरवाही तो नहीं हुई.
UGC ने साफ किया है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.