ऊना में 108-102 एंबुलेंस कर्मचारियों की 5 दिन की हड़ताल, यूनियनों का लेबर कोड के खिलाफ प्रदर्शन

हिमाचल के ऊना में 108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारियों ने वेतन, ओवरटाइम और अन्य मांगों को लेकर 5 दिन की हड़ताल शुरू की. सीटू के बैनर तले लेबर कोड के खिलाफ प्रदर्शन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी किया विरोध मार्च.

Feb 12, 2026, 04:07 PM IST

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में आज 108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पांच दिन की हड़ताल शुरू कर दी. सीटू के बैनर तले कर्मचारियों ने एमसी पार्क में धरना-प्रदर्शन किया और बाद में एमसी पार्क से शहर बस स्टैंड होते हुए डीसी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला. इस प्रदर्शन में विभिन्न मजदूर संगठनों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया.

एंबुलेंस कर्मचारियों की क्या हैं मांगें?
प्रदर्शन कर रहे 108 कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से उनका न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया गया है. वेतन वृद्धि को लेकर वे अदालत भी गए थे और कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है. कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता और छुट्टियों का भी कोई प्रावधान नहीं है.

कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे शिमला में बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे.

चार नए लेबर कोड के खिलाफ हल्ला बोल
देशव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल के समर्थन में ऊना में भी मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन किया. सीटू नेता गुरनाम सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नए श्रम कानून पूंजीपतियों के हित में बनाए गए हैं और मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं. उन्होंने कहा कि चार नए लेबर कोड मजदूर हित में नहीं हैं और पुराने श्रम कानूनों को बहाल रखा जाना चाहिए.

प्रदर्शनकारियों ने आउटसोर्स कर्मचारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की. साथ ही मनरेगा को खत्म करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया गया. प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी उठाई आवाज
प्रदर्शन में शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि उनका मानदेय लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया, जबकि जनप्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाया जा रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दिए गए मोबाइल फोन के रिचार्ज के लिए सालाना ₹1000 मिलते हैं, जो पर्याप्त नहीं है. हिम केयर कार्ड बंद होने से इलाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे भूख हड़ताल का रास्ता भी अपना सकती हैं.

ऊना में हुए इस संयुक्त प्रदर्शन से साफ है कि श्रमिक संगठनों और कर्मचारियों में सरकार की नीतियों को लेकर असंतोष बढ़ रहा है. आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज हो सकता है.

