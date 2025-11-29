अम्ब थाना बना देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन, अवैध खनन व नाइट पेट्रोलिंग में बड़ी कार्रवाई

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से बड़ी उपलब्धि सामने आई है. केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग लिस्ट में ऊना जिले के अम्ब पुलिस थाना को बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है. यह सम्मान पाने वाला हिमाचल प्रदेश का एकमात्र पुलिस थाना है. एसपी अमित यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी आधिकारिक जानकारी दी और पूरी अम्ब पुलिस टीम को बधाई दी.

अवैध माइनिंग पर सख्ती—चार ट्रैक्टर जब्त, FIR दर्ज

एसपी अमित यादव को स्वां नदी में अवैध खनन की शिकायत मिली, जिसके बाद वे खुद सुबह मौके पर पहुंचे.

-स्वां नदी से अवैध खनन में शामिल चार ट्रैक्टर पकड़े गए

-माइनिंग एक्ट और MBA एक्ट के तहत FIR दर्ज

-मामले में दो पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया

एसपी ने बताया कि स्वां नदी में अवैध खनन रोकने के लिए 17 पॉइंट्स पर बैरिकेड लगने हैं. इसके लिए फंड स्वीकृत हो चुका है और जल्द ही सभी पॉइंट्स पर क्रैश बैरियर लगा दिए जाएंगे.

नाइट पेट्रोलिंग में सख्ती—मेहतपुर बार पर FIR

जिला प्रशासन द्वारा जारी नाइट पेट्रोलिंग आदेशों के तहत एसपी रात में खुद सड़कों पर उतर रहे हैं.

-मेहतपुर के एक निजी बार में रात 10 बजे के बाद शराब परोसने पर FIR दर्ज

-बार की अन्य गतिविधियों की भी जांच जारी

-नाइट ड्यूटी में तैनात IO के खिलाफ भी जांच शुरू

गोलीकांड मामले पर अपडेट

एसपी ने बताया कि गोलीकांड मामले की जांच SIT द्वारा जारी है और टीम तेजी से काम कर रही है.