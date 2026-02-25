ऊना में आशा वर्कर्स का हल्ला बोल! 5800 रुपये में नहीं होगा गुजारा, वेतन बढ़ाने की उठाई मांग

Una News: ऊना जिले में आशा वर्कर्स ने अपनी वेतन वृद्धि और सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुईं. प्रदर्शन के बाद आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा.

वेतन बढ़ाने और सुविधाएं देने की मांग

आशा वर्कर्स का कहना है कि वर्तमान में उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से 5,800 रुपये और केंद्र सरकार की ओर से 2,000 रुपये मिलते हैं, जो महंगाई के दौर में बेहद कम हैं. उनका आरोप है कि पहले उन्हें सीमित घंटों के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उनसे पूरे दिन काम लिया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि फील्ड में जाकर बीमार लोगों के सैंपल एकत्र करने जैसे जोखिम भरे कार्य भी उनसे करवाए जा रहे हैं, जबकि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रहीं. ऐसे में कम वेतन में गुजारा करना मुश्किल हो गया है. आशा वर्कर्स ने सरकार से न्यूनतम वेतन तय करने और मानदेय बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

भारतीय मजदूर संघ का समर्थन

भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने भी आशा वर्कर्स की मांगों को जायज बताया. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कई क्षेत्रों में मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन नहीं मिल रहा है और श्रमिकों का शोषण हो रहा है. स्वास्थ्य बीमा (ईएसआई) जैसी सुविधाएं भी बहुत कम कर्मचारियों को उपलब्ध हैं.

संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि मजदूरों से जितना काम लिया जा रहा है, उसके अनुरूप उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसे लेकर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए.

प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स ने स्पष्ट किया कि वे सम्मानजनक वेतन और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रहेंगी.