ऊना विधानसभा में भाजपा की संयुक्त मोर्चा बैठक सम्पन्न, संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर

Una News: ऊना विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त मोर्चा की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी की संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना और बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक सशक्त बनाना रहा.

जिला ऊना में बीते कई दिनों से भाजपा की संगठनात्मक बैठकों का सिलसिला जारी है. इससे पहले गगरेट, चिंतपूर्णी, कुटलैहड़ और हरोली विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं. इसी कड़ी में आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई.

वरिष्ठ नेताओं की रही विशेष मौजूदगी

इस अहम बैठक में भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) सिद्धार्थन, प्रदेश नेता रश्मि सूद, भाजपा विधायक सतपाल सत्ती, जिला भाजपा अध्यक्ष शाम मिन्हास, जिला महामंत्री पहुं लाल भारद्वाज सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे.

भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने बताया कि यह संयुक्त मोर्चा बैठक भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने, आगामी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की रणनीति तय करने और बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई.

बूथ स्तर तक समीक्षा और रणनीति

बैठक में ऊना विधानसभा क्षेत्र के दोनों भाजपा मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ प्रभारी सहित सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी शामिल हुए. संगठनात्मक दृष्टि से इस बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि इसमें बूथ स्तर तक पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा की गई और आने वाले समय के लिए कार्ययोजना तैयार की गई.

प्रदेश महामंत्री (संगठन) सिद्धार्थन ने बैठक के दौरान संगठनात्मक विषयों पर मार्गदर्शन दिया और कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया. पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार कर संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करना बताया गया.