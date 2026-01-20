Una News: 23 जनवरी को ऊना में होगी BJP अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में 23 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा. यह जानकारी भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुनिश चौहान ने ऊना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी.

मुनिश चौहान ने बताया कि इस बैठक में प्रदेशभर से कार्य समिति के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, महामंत्री, सोशल मीडिया पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में प्रतिनिधि भाग लेंगे. बैठक में अब तक सौपी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा की जाएगी और संगठन को मजबूत करने के लिए आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

बूथ स्तर पर संगठन विस्तार पर जोर

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा एससी मोर्चा को हर बूथ पर पांच नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है. जो कार्य शेष रह गया है, उसे 23 जनवरी की बैठक से पहले पूरा कर लिया जाएगा.

कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

प्रेस वार्ता के दौरान मुनिश चौहान ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में कांग्रेस सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कोई ठोस या विशेष योजना लेकर नहीं आई, जबकि प्रदेश में इस वर्ग की आबादी 25 प्रतिशत से अधिक है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने कई सरकारी स्कूल बंद कर दिए, जिनमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे. इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों के साथ हुई कई घटनाओं में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा और संगठन के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों और हितों की लड़ाई को और तेज करेगा.