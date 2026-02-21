ऊना में भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ, विक्रम ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना

Una BJP workshop news: मीडिया से बातचीत करते हुए विक्रम ठाकुर ने कहा कि भाजपा में हर वर्ग के लिए अलग-अलग प्रकोष्ठ बनाए गए हैं और उद्योग प्रकोष्ठ का उद्देश्य प्रदेश में उद्योगों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर समाधान तलाशना है.
Una BJP workshop news: ऊना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम में पूर्व उद्योग मंत्री Vikram Thakur और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा विधायक Satpal Singh Satti विशेष रूप से मौजूद रहे.
इस कार्यशाला में प्रदेश भर से भाजपा से जुड़े उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. मीडिया से बातचीत करते हुए विक्रम ठाकुर ने कहा कि भाजपा में हर वर्ग के लिए अलग-अलग प्रकोष्ठ बनाए गए हैं और उद्योग प्रकोष्ठ का उद्देश्य प्रदेश में उद्योगों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर समाधान तलाशना है.
उन्होंने कहा कि बैठक में यह विचार किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने वाले लोगों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाई जानी चाहिए.
पूर्व सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
विक्रम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई थी. केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश का पक्ष प्रभावी तरीके से रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल को बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिलीं.
मौजूदा सरकार पर आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश की औद्योगिक स्थिति कमजोर हुई है. उद्योग संचालकों को काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि उद्योग चलाने वालों को रिश्वतखोरी और विभिन्न प्रकार के करों के बोझ से गुजरना पड़ रहा है, जिससे उद्योग क्षेत्र परेशान है.
विक्रम ठाकुर ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से एक ठोस रोडमैप तैयार किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को मजबूती मिल सके और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके.