ऊना गोलीकांड में युवक की हत्या के आरोप में कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सहित तीन गिरफ्तार

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना में बुधवार और गुरुवार की मध्य रात हुए गोलीकांड ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी. कांग्रेस के पूर्व विधायक के होटल के बाहर हुए इस वारदात में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घटना के बाद पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सहित तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का सामने आया है.

कैसे हुआ हत्याकांड

जानकारी के अनुसार, बुधवार देर रात दोनों पक्ष कांग्रेस के पूर्व विधायक के होटल में अलग-अलग पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान दोनों गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि विवाद के बीच आरोपियों ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से आशु पुरी नामक युवक पर गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आशु पुरी ऊना के संतोषगढ़ का रहने वाला और कांग्रेस समर्थक बताया जा रहा है.

घायल आरोपी पीजीआई में भर्ती

गोलियां चलने के बाद मृतक के साथियों ने भी आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें दो आरोपी घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, तीनों मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से दो घायल आरोपियों का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है. इसके अलावा पुलिस ने पांच अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

पुरानी रंजिश बनी वजह

पुलिस का कहना है कि मृतक आशु पुरी और मुख्य आरोपी गुरजीत मान—जो कांग्रेस का पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रह चुका है—के बीच पुरानी रंजिश थी. अन्य दो मुख्य आरोपी गुरजीत मान के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में हत्याकांड का कारण इसी निजी विवाद को माना जा रहा है.

ग्राउंड जीरो से स्थिति का जायजा

फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने घटनास्थल से कई अहम सबूत जुटाए. हमारी टीम ने जब मौके का निरीक्षण किया तो होटल कैंपस में कई जगह खून फैला हुआ पाया गया, साथ ही गोलियों के खाली खोल भी मिले. घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनज़र ऊना-धर्मशाला हाईवे के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद किया और इलाके को घेराबंदी कर साक्ष्य एकत्रित किए.

प्रशासन की सख्त प्रतिक्रिया

गोलीकांड के बाद जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है. डीसी ऊना ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और साफ कहा कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. प्रशासन ने आगे ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा की है.