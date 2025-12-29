गगरेट औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा हादसा; दो मजदूरों की मौत, तीन गंभीर घायल

हिमाचल के गगरेट औद्योगिक क्षेत्र में सरिया उद्योग में बड़ा हादसा. स्क्रैप उठाने के दौरान क्रेन पलटने से दो मजदूरों की मौत, तीन गंभीर घायल. पुलिस जांच में जुटी.
Trending Photos
Una News: औद्योगिक क्षेत्र गगरेट में स्थित एक सरिया उद्योग में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. स्क्रैप उठाने के लिए लगी क्रेन अचानक पलट जाने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें पांच मजदूर इसकी चपेट में आ गए. हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए.
स्क्रैप मजदूरों पर गिरा, मचा हड़कंप
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार सुबह करीब 11 बजे उद्योग परिसर में स्क्रैप उठाने का काम चल रहा था. इसी दौरान अचानक क्रेन संतुलन खो बैठी और उस पर लदा भारी स्क्रैप नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया. हादसे के बाद उद्योग परिसर में अफरा-तफरी मच गई.
अस्पताल में दो मृत घोषित, तीन किए गए रेफर
घायल मजदूरों को तुरंत सिविल अस्पताल गगरेट लाया गया. यहां डॉक्टरों ने दो मजदूरों को मृत अवस्था में लाया गया घोषित कर दिया, जबकि तीन गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर कर दिया गया.
गंभीर घायलों में एक मजदूर हरौली क्षेत्र, एक पंजाब और एक देहरा क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है.
पुलिस जांच में जुटी, हादसे के कारणों की पड़ताल
घटना की सूचना मिलते ही गगरेट पुलिस मौके पर पहुंच गई और उद्योग प्रबंधन से पूछताछ के साथ-साथ हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दुर्घटना तकनीकी खामी, लापरवाही या किसी अन्य कारण से हुई.
गगरेट अस्पताल प्रशासन ने दो मजदूरों की मौत की पुष्टि की है, जबकि तीन अन्य के इलाज के लिए रेफर किए जाने की जानकारी दी है. पुलिस ने मामले में जांच जारी रहने की बात कही है.