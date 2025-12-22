Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

ऊना के कुटलैहड़ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली, वीरेंद्र कंवर का सरकार पर तीखा हमला

ऊना के कुटलैहड़ में BJP की जन आक्रोश रैली, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सरकार पर साधा निशाना. बोले—विधायकों को पेंशन और कुर्सी की चिंता, जनता की अनदेखी बर्दाश्त नहीं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 22, 2025, 05:14 PM IST

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी और जनता की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश तेज होता नजर आया. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाणा से एसडीएम कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली गई. रैली का नेतृत्व कुटलैहड़ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किया.

रैली के दौरान वीरेंद्र कंवर ने राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुटलैहड़ के एक विधायक को पेंशन की चिंता है, जबकि दूसरे को कुर्सी बचाने की, लेकिन क्षेत्र की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते रुके हुए विकास कार्य पूरे नहीं किए गए, तो कुटलैहड़ में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा.

राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने एसडीएम बंगाणा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार को एक माह का समय दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि कुटलैहड़ की जनता की वास्तविक आवाज है. उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें अपनी समस्याएं उठाने की जिम्मेदारी दी है और वे इसे पूरी मजबूती से निभाएंगे.

कानून-व्यवस्था और गुंडाराज पर चिंता
रैली को संबोधित करते हुए वीरेंद्र कंवर ने क्षेत्र की कानून-व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ में किसी भी सूरत में गुंडाराज को पनपने नहीं दिया जाएगा. प्रशासनिक ढील और राजनीतिक संरक्षण के कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है.

कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
पूर्व मंत्री ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिन झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता हासिल की गई, वे आज तक जमीन पर नहीं उतारी गईं. उन्होंने सवाल उठाया कि 14 महीने के कार्यकाल में एक भी बड़ी गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई.

उन्होंने कहा कि सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पेयजल और रोजगार से जुड़े मुद्दे आज भी जस के तस बने हुए हैं. जो विधायक कभी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की बात करते थे, वे अब चुप क्यों हैं, इसका जवाब जनता चाहती है.

जरूरत पड़ी तो आंदोलन होगा और तेज
वीरेंद्र कंवर ने साफ कहा कि यह आंदोलन अल्पकालिक नहीं है और जरूरत पड़ने पर इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे कुटलैहड़ की जनता की आवाज हैं और सड़क से लेकर सदन तक जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे.

उन्होंने सरकार से मांग की कि हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से बेघर हुए परिवारों को जल्द आर्थिक सहायता दी जाए. कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस मदद नहीं पहुंची है.

एक महीने की चेतावनी
अंत में पूर्व मंत्री ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक माह के भीतर कुटलैहड़ में रुके विकास कार्य शुरू नहीं किए गए और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो क्षेत्र में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी दल या व्यक्ति की नहीं, बल्कि कुटलैहड़ की जनता के हक और सम्मान की लड़ाई है.

