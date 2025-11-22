होटल में वेश्यावृत्ति के आरोपों पर पूर्व कांग्रेस विधायक ने भाजपा MLA सतपाल सत्ती को भेजा नोटिस

Una News: ऊना गोलीकांड मामले को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच मामला अब नोटिस तक पहुंच गया है. भाजपा विधायक सतपाल सत्ती द्वारा एक निजी होटल पर वेश्यावृत्ति का धंधा चलाने के आरोप लगाने पर पूर्व कांग्रेस विधायक सतपाल रायज़ादा ने उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है. रायज़ादा ने सत्ती को 15 दिन के भीतर आरोप साबित करने या सार्वजनिक माफी मागने की चेतावनी दी है. अन्यथा वे कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज करेंगे.

“होटल के सभी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिए” — रायज़ादा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए रायज़ादा ने कहा कि होटल में हुए गोलीकांड के बाद उन्होंने पुलिस को 15 दिनों की पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा दी है.

उन्होंने दावा किया कि फुटेज से स्पष्ट दिख रहा है कि होटल में कौन आया और कौन गया, और इसमें किसी गैर-कानूनी गतिविधि का कोई प्रमाण नहीं है.

गोलीकांड में भाजपा से जुड़े लोगों के होने का दावा

पूर्व विधायक ने मीडिया के सामने कुछ तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें उन्होंने उन व्यक्तियों की पहचान भाजपा से जुड़े लोगों के रूप में की, जो कथित तौर पर गोलीकांड के दौरान मौजूद थे.

उन्होंने घटना के पीछे “किसी साजिश की आशंका” भी जताई और कहा कि पुलिस जांच के बाद तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे—कौन मौजूद था और किसकी क्या भूमिका रही.

“सत्ती के आरोप राजनीतिक और निराधार”

रायज़ादा का कहना है कि सतपाल सत्ती ने राजनीतिक लाभ के लिए उनके होटल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है.

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सत्ती आरोप साबित नहीं कर पाते हैं, तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा.

सत्ती को आवंटित दुकान का भी उठाया मुद्दा

रायज़ादा ने भाजपा विधायक सतपाल सत्ती को आवंटित एक दुकान का भी मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि इस संपत्ति का उल्लेख सत्ती ने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया.

जांच जारी, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज

उधर, पुलिस गोलीकांड की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी लोगों की भूमिका की पुष्टि कर रही है. इसी बीच, दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं.