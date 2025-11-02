Una News: पुलिस ने कैंटर से पकड़ी 200 पेटियां अवैध शराब, दो व्यक्तियों पर मामला दर्ज

Una News: ऊना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कैंटर से अवैध शराब की 200 पेटियां बरामद की हैं. गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस को पता चला था कि नंगल की ओर से हिमाचल की तरफ आ रहा एक कैंटर भारी मात्रा में शराब लेकर जा रहा है.

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कोटला कलां रेलवे क्रॉसिंग के पास Ashoka Leyland ट्रक (HP-07F-3465) को रोका, जो चंडीगढ़ से लेह जा रहा था. जांच के दौरान ट्रक से Old Monk ब्रांड की 200 गत्ता पेटियां (कुल 2400 बोतलें) बिना किसी लाइसेंस या परमिट के बरामद हुईं.

दो लोगों पर केस दर्ज

पुलिस ने ट्रक चालक दिले राम, निवासी गम दोहल, जिला मंडी तथा ट्रक में बैठे अनीश कुमार, निवासी बजूरी, जिला हमीरपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. दोनों व्यक्ति शराब के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके.

अवैध शराब जब्त, पुलिस की जांच जारी

पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. एडिशनल एसपी संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस नशा कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि शराब कहां से लाई गई थी और आगे कहां सप्लाई की जानी थी, इसकी जांच की जा रही है.

फिलहाल ऊना पुलिस की यह कार्रवाई नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.