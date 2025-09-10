Una News: त्रिपुरा सरकार ने हिमाचल आपदा पीड़ितों के लिए भेजी तीन ट्रक राहत सामग्री

Una News: हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद अब त्रिपुरा सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है. हजारों किलोमीटर दूर से त्रिपुरा सरकार द्वारा राहत सामग्री से भरे तीन ट्रक हिमाचल भेजे गए हैं. इन ट्रकों में खाने-पीने और घर की जरूरत का तमाम सामान शामिल है.

ये तीनों ट्रक आज ऊना पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतपाल सत्ती ने भाजपा कार्यालय में राहत सामग्री को रिसीव किया. उन्होंने बताया कि इन ट्रकों में मौजूद सामान को अलग-अलग जिलों में पैक कर भेजा जाएगा, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंदों तक तुरंत सहायता पहुंच सके.

सतपाल सत्ती ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी है. उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी पहले भी कई बार राहत सामग्री से भरे ट्रक आपदा पीड़ितों के लिए भेज चुकी है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा.

राहत सामग्री लेकर आए भाजपा कार्यकर्ता कुमार दिनेशम ने बताया कि त्रिपुरा सरकार ने हिमाचल के बाढ़ पीड़ितों के लिए यह राहत सामग्री भेजी है, जिसमें खाने-पीने और जरूरत का सामान शामिल है. उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी हर जगह, चाहे पंजाब हो या हिमाचल, लोगों की मदद में जुटी है.