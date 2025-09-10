Una News: त्रिपुरा सरकार ने हिमाचल आपदा पीड़ितों के लिए भेजी तीन ट्रक राहत सामग्री
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2916685
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Una News: त्रिपुरा सरकार ने हिमाचल आपदा पीड़ितों के लिए भेजी तीन ट्रक राहत सामग्री

हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद अब त्रिपुरा सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है. हजारों किलोमीटर दूर से त्रिपुरा सरकार द्वारा राहत सामग्री से भरे तीन ट्रक हिमाचल भेजे गए हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 10, 2025, 05:44 PM IST

Trending Photos

Una News: त्रिपुरा सरकार ने हिमाचल आपदा पीड़ितों के लिए भेजी तीन ट्रक राहत सामग्री

Una News: हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद अब त्रिपुरा सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है. हजारों किलोमीटर दूर से त्रिपुरा सरकार द्वारा राहत सामग्री से भरे तीन ट्रक हिमाचल भेजे गए हैं. इन ट्रकों में खाने-पीने और घर की जरूरत का तमाम सामान शामिल है.

ये तीनों ट्रक आज ऊना पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतपाल सत्ती ने भाजपा कार्यालय में राहत सामग्री को रिसीव किया. उन्होंने बताया कि इन ट्रकों में मौजूद सामान को अलग-अलग जिलों में पैक कर भेजा जाएगा, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंदों तक तुरंत सहायता पहुंच सके.

सतपाल सत्ती ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी है. उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी पहले भी कई बार राहत सामग्री से भरे ट्रक आपदा पीड़ितों के लिए भेज चुकी है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

राहत सामग्री लेकर आए भाजपा कार्यकर्ता कुमार दिनेशम ने बताया कि त्रिपुरा सरकार ने हिमाचल के बाढ़ पीड़ितों के लिए यह राहत सामग्री भेजी है, जिसमें खाने-पीने और जरूरत का सामान शामिल है. उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी हर जगह, चाहे पंजाब हो या हिमाचल, लोगों की मदद में जुटी है.

 

TAGS

Una NewsHimachal Disaster ReliefHimachal Pradesh

Trending news

Una News
Una News: त्रिपुरा सरकार ने हिमाचल आपदा पीड़ितों के लिए भेजी तीन ट्रक राहत सामग्री
Mansa District Court
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Sunil Jakhar
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਅੰਕੜੇ- ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
Himachal Pradesh University
हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करेगा HPU आपदा केंद्र
Avtar Singh Karimpuri
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
Kiratpur Sahib
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਤਬਾਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Mansa news
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ-ਕਰੀਮਪੁਰੀ
Sultanpur Lodhi news
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਪੈਕੇਜ ਨਾਕਾਫੀ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ
Gurdaspur News
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ
Patran News
ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ 66 ਕੇਵੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ
;