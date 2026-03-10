ऊना हैंडबॉल टूर्नामेंट में बड़ा विवाद! एक ही रेफरी को बार-बार मैच देने पर भड़की टीमें

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित इंदिरा स्टेडियम में आयोजित नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल प्रतियोगिता के दौरान मंगलवार को रेफरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया. कुछ टीमों ने लगातार एक ही अधिकारी को मैचों में रेफरी नियुक्त किए जाने पर आपत्ति जताई और इसे लेकर चीफ गेस्ट व ऊना के डीएम जतिन लाल के सामने विरोध दर्ज कराया. इस दौरान विरोध करने वाली टीमों और खेल अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई.

प्रतियोगिता में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों की कई विश्वविद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं. विरोध करने वाली टीमों में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और हरियाणा की टीमें भी शामिल थीं. टीम प्रबंधन का आरोप है कि फेडरेशन की ओर से एक ही अधिकारी को लगातार कई मैचों में रेफरी बनाया जा रहा है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. उनका कहना था कि खासकर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ होने वाले मैचों में बार-बार वही रेफरी नियुक्त किया जाता है, जिससे पक्षपात की आशंका पैदा होती है और मैच के नतीजे भी प्रभावित हो सकते हैं.

टीमों ने यह भी कहा कि पिछले कुछ समय से एक ही अधिकारी को लगातार जिम्मेदारी देने के पीछे की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है. उन्होंने मांग की कि रेफरी नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए ताकि सभी टीमों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर मिल सके.

वहीं इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खेल निदेशक डॉ. संजय शर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता के लिए रेफरियों का पैनल अखिल भारतीय हैंडबॉल फेडरेशन द्वारा भेजा गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय केवल प्रतियोगिता का आयोजक है, जबकि इसकी मेजबानी महिला महाविद्यालय ऊना कर रहा है.

उन्होंने कहा कि रेफरी चयन या मैच संचालन में विश्वविद्यालय का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है और सभी व्यवस्थाएं फेडरेशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही की जा रही हैं.