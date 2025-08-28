पंजाब के लोगों ने हिमाचल एंट्री टोल टैक्स के खिलाफ बॉर्डर पर किया प्रदर्शन
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2899816
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

पंजाब के लोगों ने हिमाचल एंट्री टोल टैक्स के खिलाफ बॉर्डर पर किया प्रदर्शन

Una News: प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़-धर्मशाला हाईवे की एक साइड को करीब एक घंटे तक जाम रखा. इस दौरान वाहनों की आवाजाही एक ही तरफ से होती रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:28 PM IST

Trending Photos

पंजाब के लोगों ने हिमाचल एंट्री टोल टैक्स के खिलाफ बॉर्डर पर किया प्रदर्शन

Una News: पंजाब और हिमाचल की सीमा पर गुरुवार सुबह टोल टैक्स को लेकर विवाद गहरा गया. हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए एंट्री टोल टैक्स के खिलाफ पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों ने मेहतपुर बॉर्डर पर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़-धर्मशाला हाईवे की एक साइड को करीब एक घंटे तक जाम रखा. इस दौरान वाहनों की आवाजाही एक ही तरफ से होती रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

लोगों का आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पंजाब सरकार ने हिमाचल से आने वाले वाहनों पर कभी कोई टोल टैक्स नहीं लगाया. हिमाचल के वाहन बिना टैक्स के पंजाब में आ-जा सकते हैं। लेकिन पंजाब के लोगों को हिमाचल प्रवेश करते समय चारपहिया वाहनों पर टोल टैक्स देना पड़ रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों राज्यों के लोगों में रिश्तेदारी और रोज़ाना का आना-जाना आम बात है. ऐसे में पंजाब द्वारा हिमाचल के वाहनों को छूट देने के बावजूद हिमाचल सरकार द्वारा लगाया गया यह टैक्स मानवीय दृष्टिकोण से गलत और तर्कहीन है.

प्रदर्शनकारियों के बयान

  • निशांत गुप्ता (मोर्चा सदस्य): लंबे समय से टोल टैक्स हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा.
  • परमजीत पम्मा (मोर्चा सदस्य): यह टैक्स सरासर अन्याय है, जब तक टोल टैक्स बंद नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
  • कुलदीप कुमार (मोर्चा सदस्य): पंजाब और हिमाचल के बीच आपसी रिश्तों को देखते हुए यह टैक्स अव्यवहारिक है, सरकार को इसे तुरंत हटाना चाहिए.

प्रदर्शनकारियों की सरकार के चेतावनी

लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि हिमाचल सरकार ने पंजाब के वाहनों से वसूला जाने वाला टोल टैक्स बंद नहीं किया तो पंजाब के नंगल नगर निगम क्षेत्र में भी हिमाचल वाहनों पर एंट्री टैक्स लगाया जाएगा.

TAGS

Mehtpur Border ProtestChandigarh-Dharamshala Highway JamUna Border Toll Tax Dispute

Trending news

Una News
पंजाब के लोगों ने टोल टैक्स को बंद किए जाने को लेकर बॉर्डर पर किया प्रदर्शन
Mansa news
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ DC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
Kullu News
कुल्लू में भारी बारिश से तबाही, 6 मकान और 2 दुकानें नदी में बहीं
Guru Randhawa
‘ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ‘ਚ ਮਿਲਦੀ ਅਫੀਮ ਐ’ ਗਾ ਕੇ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ; ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ
fazilka
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ 30 ਤੋਂ 40 ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਧੂਕਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ
OTS Last Date
31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ
RP Sharma Passes Away
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
mandi news
कीरतपुर-मनाली फोरलेन धंसा, कुल्लू का संपर्क पूरी तरह कटा
mandi news
मंडी–कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर लैंडस्लाइड
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ; ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ
;