UGC एक्ट लागू करने की मांग तेज, सड़कों पर उतरे एसी-एसटी-ओबीसी संगठन, शिमला कूच की चेतावनी

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में यूजीसी एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर एसी-एसटी-ओबीसी यूथ एकता महासभा के सदस्य सड़कों पर उतर आए. संगठन ने एमसी पार्क में एकत्र होकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से यूजीसी एक्ट को जल्द प्रभावी करने की मांग उठाई.

प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय तक रैली निकाली और उपायुक्त (डीसी) के माध्यम से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन सौंपा. संगठन का कहना है कि शिक्षण संस्थानों—स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय—में जातीय भेदभाव की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन्हें रोकने के लिए यूजीसी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाना जरूरी है.

जातीय भेदभाव रोकने की मांग

यूथ एकता महासभा के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कई मामलों में छात्रों को जाति के आधार पर प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है. उनका आरोप है कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. हाल ही में एक छात्रा के साथ कथित भेदभाव की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कानूनी व्यवस्था जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

संगठन ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिशें भी चिंता का विषय हैं.

आगे आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार यूजीसी एक्ट को जल्द लागू नहीं करती, तो वे आने वाले समय में शिमला में भी बड़ा आंदोलन करेंगे. फिलहाल उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से अपना ज्ञापन भेजकर जल्द कार्रवाई की मांग की है.