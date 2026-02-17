Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3112878
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

UGC एक्ट लागू करने की मांग तेज, सड़कों पर उतरे एसी-एसटी-ओबीसी संगठन, शिमला कूच की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश के ऊना में यूजीसी एक्ट लागू करने की मांग को लेकर एसी-एसटी-ओबीसी यूथ एकता महासभा ने प्रदर्शन किया. डीसी के माध्यम से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन सौंपा. जानें क्या हैं उनकी मुख्य मांगें.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 17, 2026, 04:44 PM IST

Trending Photos

UGC एक्ट लागू करने की मांग तेज, सड़कों पर उतरे एसी-एसटी-ओबीसी संगठन, शिमला कूच की चेतावनी

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में यूजीसी एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर एसी-एसटी-ओबीसी यूथ एकता महासभा के सदस्य सड़कों पर उतर आए. संगठन ने एमसी पार्क में एकत्र होकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से यूजीसी एक्ट को जल्द प्रभावी करने की मांग उठाई.

प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय तक रैली निकाली और उपायुक्त (डीसी) के माध्यम से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन सौंपा. संगठन का कहना है कि शिक्षण संस्थानों—स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय—में जातीय भेदभाव की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन्हें रोकने के लिए यूजीसी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाना जरूरी है.

जातीय भेदभाव रोकने की मांग
यूथ एकता महासभा के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कई मामलों में छात्रों को जाति के आधार पर प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है. उनका आरोप है कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. हाल ही में एक छात्रा के साथ कथित भेदभाव की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कानूनी व्यवस्था जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

संगठन ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिशें भी चिंता का विषय हैं.

आगे आंदोलन की चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार यूजीसी एक्ट को जल्द लागू नहीं करती, तो वे आने वाले समय में शिमला में भी बड़ा आंदोलन करेंगे. फिलहाल उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से अपना ज्ञापन भेजकर जल्द कार्रवाई की मांग की है.

TAGS

Una NewsUGC New Rule 2026Himachal Pradesh

Trending news

Una News
UGC एक्ट लागू करने की मांग तेज, सड़कों पर उतरे एसी-एसटी-ओबीसी संगठन
Punjab Power Department JE Arrest
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਜੇਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
bikram singh majithia news
ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ; ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
Kila Raipur Rural Olympics
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼; ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
Sri Anandpur Sahib news
ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ
Lakhpati Bitiya Yojana 2026
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ
jalandhar news
20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਭਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Ludhiana Attack
ਲ਼ੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ
AAP VDC Member Arrest
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 800 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Transport Minister Injured
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ; ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਹੋਏ ਫੈਕਚਰ