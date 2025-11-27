दरिंदगी की इंतहा: ऊना में रेलवे लाइन के पास झाड़ियों से मिला नवजात शिशु का शव, देखें तस्वीरें

Una News: ऊना में उस समय सनसनी फैल गई जब अपर अरनियाला रोड स्थित रेलवे लाइन के समीप झाड़ियों में से एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ. सबसे पहले इसे क्षेत्र में मौजूद प्रवासी श्रमिकों ने देखा, जो कपड़ों में लिपटी एक गठरी को संदिग्ध समझकर नजदीक गए. नवजात को मृत अवस्था में पाकर उन्होंने तुरंत स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची

सूचना मिलते ही थाना सदर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची.

क्षेत्र को घेराबंदी में लेकर प्रारंभिक जांच की गई। शव को 108 एंबुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

कैसे मिला शव? प्रत्यक्षदर्शियों का विवरण

नवजात को सबसे पहले

-मुरादाबाद (यूपी) निवासी अरुण कुमार

-बदायूं निवासी सुरजीत

ने देखा. दोनों ट्रक यूनियन के पास एक गेराज में गाड़ी की मरम्मत करवाने आए थे और शौच के लिए रेलवे लाइन की ओर गए थे. तभी झाड़ियों में कपड़ों की गठरी देखकर उन्हें शक हुआ. करीब जाने पर उन्होंने नवजात शिशु का शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया.

विजिलेंस थाना के कर्मचारी और सदर पुलिस टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची.

पुलिस जांच: प्रवासी श्रमिकों से पूछताछ और प्रसव रिकॉर्ड की जांच

घटना को अत्यंत गंभीर मानते हुए पुलिस—

-आसपास रहने वाले प्रवासी लोगों से पूछताछ कर रही है

-स्वास्थ्य विभाग से हाल ही में हुए प्रसवों का रिकॉर्ड मंगाया गया है

-शिशु की पहचान और इस अमानवीय कृत्य के जिम्मेदार तक पहुंचने के लिए कई पहलुओं पर जांच जारी है

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और दुख है.