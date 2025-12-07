Advertisement
ऊना में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बस से पकड़ी गई चरस की बड़ी खेप

ऊना जिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राइवेट बस से 1 किलो 175 ग्राम चरस बरामद की. मंडी के एक पुरुष और महिला गिरफ्तार, दो युवकों से चिट्टा भी पकड़ा गया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 07, 2025, 05:25 PM IST

ऊना में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बस से पकड़ी गई चरस की बड़ी खेप

Una News: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही विशेष मुहिम के तहत ऊना जिले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (SIU) ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने एक प्राइवेट बस से 1 किलो 175 ग्राम चरस बरामद की है और इस मामले में एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया है.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई
निरीक्षक सुनील कुमार संख्यान के नेतृत्व में SIU टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कुरियाल मोड़ के पास ऊना-हमीरपुर रोड पर नाकाबंदी की. इसी दौरान भोटा से ऊना आ रही एक निजी बस को रोककर तलाशी ली गई, जहां से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई.

मंडी जिले के दो आरोपी गिरफ्तार
पकड़े गए आरोपियों की पहचान चेतराम और तारा देवी के रूप में हुई है, दोनों मंडी जिले के बालीचौकी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. प्रारंभिक पूछताछ में यह पता लगाया जा रहा है कि नशे की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था.

बाइक सवार युवकों से भी चिट्टा बरामद
इसी अभियान के तहत पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई में बाइक सवार दो युवकों से भी 10.50 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद की. दोनों युवक सड़क पर पटाखे चलाते हुए संदिग्ध गतिविधि कर रहे थे, जिन्हें रोककर तलाशी लेने पर यह नशीला पदार्थ मिला.

NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज
पुलिस ने दोनों मामलों में NDPS एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है.

नशा मुक्त हिमाचल की मुहिम तेज
एडिशनल एसपी संजीव भाटिया ने बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई "नशा मुक्त हिमाचल" मुहिम के तहत आम जनता भी सहयोग कर सकती है. अगर किसी के पास नशे की तस्करी या बिक्री से जुड़ी कोई जानकारी है, तो वह SIU या पुलिस अधीक्षक के व्हाट्सएप पर शिकायत भेज सकता है. सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

