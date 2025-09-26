ऊना के फौजी पर प्रेमिका से पहले गुपचुप शादी, तलाक और फिर दोबारा शादी के बाद कत्ल का आरोप

ऊना जिला में सेना के एक जवान पर अपनी प्रेमिका की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह मामला इसलिए और चौंकाने वाला है क्योंकि आरोपी फौजी ने पहले प्रेमिका से चोरी-छिपे शादी की, फिर तलाक लिया, उसके बाद दोबारा कोर्ट मैरिज कर ली और अंततः उसी प्रेमिका की हत्या कर दी.
Trending Photos
Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना में सेना के एक जवान द्वारा अपनी प्रेमिका के कत्ल का अनोखा सनसनीखेज मामला सामने आया है. हम इस मामले को अनोखा क्यों कह रहे हैं, उसका कारण भी आपको बताते हैं. दरअसल सेना के जिस जवान पर कत्ल का आरोप लगा है , पुलिस के अनुसार उस जवान ने लगभग ढ़ाई तीन साल पहले अपनी प्रेमिका से चोरी छिपे शादी की थी और फिर उसके बाद दोनों का कुछ समय तलाक हो गया .
लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच रिश्ता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ , जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों ने फिर दोबारा परिवारों को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली । जिसके बाद भी दोनों अलग अलग अपने अपने परिवार में रहे , लेकिन दोनों में अंतरंग रिश्ता बन गया था , और फौजी की प्रेमिका चार महीने की गर्भवती हो गई ।
जिसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से एक सादे समारोह के माध्यम से 24 सितंबर को दोनों की शादी को सामाजिक मान्यता देकर फौजी द्वारा प्रेमिका को पत्नी बनाकर घर लाने पर का निर्णय लिया गया. पुलिस ने मुताबिक इस बीच 22 सितंबर को आरोपी फौजी का अपनी प्रेमिका से मुलाकात में किसी बात से वाद विवाद कुछ इतना गहरा हो गया कि फौजी ने गुस्से में आकर अपनी प्रेमिका का तेज धारदार हथियार से कत्ल कर दिया.
आरोप है कि फौजी ने कत्ल के बाद प्रेमिका के शव को जलाने का प्रयास किया. आरोपी फौजी इसके बाद अगले ही दिन ड्यूटी ज्वॉइन करने जम्मू चला गया. लेकिन पुलिस ने मृतक प्रेमिका के परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जब जांच आरम्भ की तो परत खुलने पर आरोपी फौजी को जम्मू से उसकी यूनिट से गिरफ्तार किया.
बहरहाल आरोपी को गिरफ्तारी कर अदालत में पेश कर पुलिस द्वारा रिमांड मांगा जाएगा, बही पुलिस ने इस मामले में आरोपी लड़के के चाचा को भी इस मामले में अरेस्ट किया है दोनों को ऊना कोर्ट में पेश किया जा रहा है.