Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2937612
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

ऊना के फौजी पर प्रेमिका से पहले गुपचुप शादी, तलाक और फिर दोबारा शादी के बाद कत्ल का आरोप

ऊना जिला में सेना के एक जवान पर अपनी प्रेमिका की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह मामला इसलिए और चौंकाने वाला है क्योंकि आरोपी फौजी ने पहले प्रेमिका से चोरी-छिपे शादी की, फिर तलाक लिया, उसके बाद दोबारा कोर्ट मैरिज कर ली और अंततः उसी प्रेमिका की हत्या कर दी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:23 PM IST

Trending Photos

ऊना के फौजी पर प्रेमिका से पहले गुपचुप शादी, तलाक और फिर दोबारा शादी के बाद कत्ल का आरोप

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना में सेना के एक जवान द्वारा अपनी प्रेमिका के कत्ल का अनोखा सनसनीखेज मामला सामने आया है. हम इस मामले को अनोखा क्यों कह रहे हैं, उसका कारण भी आपको बताते हैं. दरअसल सेना के जिस जवान पर कत्ल का आरोप लगा है , पुलिस के अनुसार उस जवान ने लगभग ढ़ाई तीन साल पहले अपनी प्रेमिका से चोरी छिपे शादी की थी और फिर उसके बाद दोनों का कुछ समय तलाक हो गया . 

लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच रिश्ता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ , जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों ने फिर दोबारा परिवारों को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली । जिसके बाद भी दोनों अलग अलग अपने अपने परिवार में रहे , लेकिन दोनों में अंतरंग रिश्ता बन गया था , और फौजी की प्रेमिका चार महीने की गर्भवती हो गई । 

जिसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से एक सादे समारोह के माध्यम से 24 सितंबर को दोनों की शादी को सामाजिक मान्यता देकर फौजी द्वारा प्रेमिका को पत्नी बनाकर घर लाने पर का निर्णय लिया गया. पुलिस ने मुताबिक इस बीच 22 सितंबर को आरोपी फौजी का अपनी प्रेमिका से मुलाकात में किसी बात से वाद विवाद कुछ इतना गहरा हो गया कि फौजी ने गुस्से में आकर अपनी प्रेमिका का तेज धारदार हथियार से कत्ल कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोप है कि फौजी ने कत्ल के बाद प्रेमिका के शव को जलाने का प्रयास किया. आरोपी फौजी इसके बाद अगले ही दिन ड्यूटी ज्वॉइन करने जम्मू चला गया. लेकिन पुलिस ने मृतक प्रेमिका के परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जब जांच आरम्भ की तो परत खुलने पर आरोपी फौजी को जम्मू से उसकी यूनिट से गिरफ्तार किया. 

बहरहाल आरोपी को गिरफ्तारी कर अदालत में पेश कर पुलिस द्वारा रिमांड मांगा जाएगा, बही पुलिस ने इस मामले में आरोपी लड़के के चाचा को भी इस मामले में अरेस्ट किया है दोनों को ऊना कोर्ट में पेश किया जा रहा है. 

TAGS

una murderHimachal newsHimachal Pradesh

Trending news

una murder
फौजी पर प्रेमिका से पहले गुपचुप शादी, तलाक और फिर दोबारा शादी के बाद कत्ल का आरोप
Bijli Mahadev ropeway
बिजली महादेव रोपवे पर NGT ने मांगा जवाब, विरोध समिति ने निर्माण रोकने की उठाई मांग
Chandigarh News
ਉਦੈਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
Mansa news
ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ 3500 ਮਣ ਕਣਕ
Kapurthala news
ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ HC ਨੇ SSP ਨੂੰ ਲਗਾਇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
amritsar murder
ASI ਰਵਿੰਦਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
International Emmys 2025
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ‘ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ’ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ
amritsar news
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਡਲ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 26 ਸਤੰਬਰ 2025
Jathedar Kuldeep Singh Gargaj
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਵੇ - ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ
;