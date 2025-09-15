ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत भारतीय सेना एवं नागरिकों ने किया माउंट रियो परगियल का सफल आरोहण
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2922718
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत भारतीय सेना एवं नागरिकों ने किया माउंट रियो परगियल का सफल आरोहण

Mount Reo Purgyil: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारतीय सेना और नागरिकों ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत किन्नौर के माउंट रियो परगियल का सफल आरोहण किया. अभियान 23 अगस्त 2025 को पूह से शुरू हुआ था.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:39 AM IST

Trending Photos

ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत भारतीय सेना एवं नागरिकों ने किया माउंट रियो परगियल का सफल आरोहण

Himachal News: साहस, दृढ़ता और सैन्य–नागरिक सौहार्द्र की अद्वितीय मिसाल पेश करते हुए माउंट रियो परगियल अभियान का समापन 9 सितम्बर 2025 को सफलतापूर्वक हुआ, जब टीम ने इस दुर्गम हिमालयी शिखर पर तिरंगा फहराया. यह अभियान ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत आयोजित किया गया, जो भारतीय सेना और स्थानीय नागरिकों के बीच रोमांच और साझेदारी की भावना का प्रतीक है.

इस अभियान का प्रारंभ 23 अगस्त 2025 को पूह से लेफ्टिनेंट जनरल डी. जी. मिश्रा, एवीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, उत्तर भारत एरिया द्वारा किया गया. इसमें 17 नागरिकों के साथ सेना के कुछ जवान भी शामिल हुए, जिन्होंने मार्गदर्शन एवं सुरक्षा की ज़िम्मेदारी निभाई. टीम ने कठिन यात्रा शुरू करने से पूर्व अनुकूलन, रॉक क्लाइम्बिंग, जुमरिंग, रैपलिंग एवं बेस सुरक्षा जैसी कठोर प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लिया.

अभियान के दौरान टीम ने नाको, बेस कैंप, एडवांस बेस कैंप और समिट कैंप होते हुए कई बार प्रतिकूल मौसम का सामना किया और अंततः 9 सितम्बर 2025 को शिखर पर विजय प्राप्त की. इस अभियान ने न केवल शारीरिक सहनशक्ति और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा ली, बल्कि कठिन भू–भाग और कठोर मौसम के बीच अदम्य संकल्प को भी दर्शाया.

Add Zee News as a Preferred Source

पूह में आयोजित फ्लैग–इन समारोह में टीम के साहस और मिशन की सफलता की सराहना की गई.

अवसर पर सेना के अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान सेना और नागरिकों के बीच तालमेल का अद्भुत उदाहरण है और ऑपरेशन सद्भावना की उस भावना को दर्शाता है, जो विश्वास, साहस और साझा उपलब्धियों के पुल का निर्माण करती है.

माउंट रियो परगियल अभियान भारत की साहसिक भावना, सैन्य–नागरिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने में सेना की प्रतिबद्धता और प्रकृति की कठिन चुनौतियों पर मानव संकल्प की विजय का सजीव प्रमाण है.

TAGS

Mount Reo PurgyilOperation SadbhavanaHimachal Pradesh

Trending news

Mount Reo Purgyil
ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत भारतीय सेना एवं नागरिकों ने किया माउंट रियो का सफल आरोहण
Delhi Accident
ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੌਤ; ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ
Asia Cup 2025
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ; ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ
Shimla News
हिमाचल के इंजीनियर विमल नेगी हत्या मामले में CBI ने की पहली गिरफ्तारी, ASI हिरासत मे
rahul gandhi punjab visit
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ
Himachal death toll
हिमाचल में मृतकों की संख्या बढ़कर 404 हुई; 229 बारिश से संबंधित और 175 सड़क दुर्घटना
california news
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ
Asia Cup 2025
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖੋ ਅੰਕ ਸੂਚੀ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 15 ਸਤੰਬਰ 2025
;