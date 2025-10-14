विभिन्न घटनाओं के विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को सर्किट हाउस से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकालकर विभिन्न घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद मोर्चा के पदाधिकारियों ने उपायुक्त राहुल कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजा, जिसमें देशभर में हाल ही में हुई संवेदनशील घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई.

संयुक्त संघर्ष मोर्चा के जिला महामंत्री नंदलाल आचार्य ने कहा कि शिमला जिला के रोहडू थाना अंतर्गत चिडगांव में 12 वर्षीय सिकंदर की मानसिक प्रताड़ना के चलते हुई आत्महत्या बेहद गंभीर मामला है और इसके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए. साथ ही हरियाणा में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की संदिग्ध आत्महत्या या हत्या की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

नंदलाल आचार्य ने आगे कहा कि कुल्लू में ऑन-ड्यूटी तहसीलदार के साथ हुई मारपीट और घसीटने की घटना अत्यंत निंदनीय है और सरकार को इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वाल्मीकि समुदाय के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है. ऐसी घटनाओं पर केंद्र सरकार को कड़ा संज्ञान लेकर उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार के मामले जारी रहे, तो संगठन सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा.