Urvashi Rautela ने पाकिस्तानी खिलाड़ी संग शेयर की वीडियो, जमकर हुईं ट्रोल

Urvashi Rautela: उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. ये एक ऐसी एक्ट्रेस है, जो अपनी फिल्मों के लिए कम बल्कि अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा चर्चे में रहती हैं. एक्ट्रेस का नाम कई बार भारतीय टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के साथ जुड़ चुका है. इसके साथ ही दोनों की लड़ाई भी खुलकर सभी के बीच आ चुकी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उर्वशी रौतेला का दिल किसी और खिलाड़ी पर आ गया है.

Urvashi Rautela posted a video of herself and Naseem Shah on her Instagram story pic.twitter.com/yH87gzEvH6

— Fatimah (zkii25) September 6, 2022