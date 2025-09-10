उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने बढ़ाया हिमाचल की ओर मदद का हाथ, भेजी राहत सामग्री और वित्तीय सहयोग
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2916160
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने बढ़ाया हिमाचल की ओर मदद का हाथ, भेजी राहत सामग्री और वित्तीय सहयोग

प्रदेश में आई भीषण आपदा ने देवभूमि हिमाचल की हालत को बुरी तरह प्रभावित किया है. सड़कों के बहने, बिजली-पानी जैसी सुविधाओं के ठप होने और परिवारों के बेघर होने से हालात गंभीर बने हुए हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 10, 2025, 12:22 PM IST

Trending Photos

उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने बढ़ाया हिमाचल की ओर मदद का हाथ, भेजी राहत सामग्री और वित्तीय सहयोग

Nurpur News(भूषण शर्मा): प्रदेश में आयी भीषण आपदा ने देवभूमि हिमाचल की सूरत और सीरत दोनों को झकझोर कर रख दिया है. सड़कें बह गई हैं, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं ठप हो गई हैं, तो कई परिवार अपने आशियानों से बेघर होकर खुले आसमान के नीचे मजबूर हो गए हैं. इस कठिन संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार के साधन सीमित पड़ गए, लेकिन देश के अन्य राज्यों ने हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं.

हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश को 8 ट्रक राहत सामग्री भेजी गई, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे भी आगे बढ़कर सहयोग का उदाहरण पेश किया. उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा राहत कोष में 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ दर्जनों ट्रक राहत सामग्री नूरपुर के कंडवाल में भेजी. राहत सामग्री पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री जसवंत सिंह सैनी स्वयं कंडवाल पहुंचे.

इस मौके पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राहत सामग्री का स्वागत किया. जयराम ठाकुर ने कहा, इस आपदा की घड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा भेजी गई राहत सामग्री के लिए देवभूमि हिमाचल हमेशा उनका आभारी रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने यह भी बताया कि कंडवाल से राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में वितरित की जाएगी, ताकि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुँच सके. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रदेश दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपये की राहत राशि देने का ऐलान किया है.

ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री आपदा के समय प्रदेश का दौरा कर सहायता का आश्वासन दे रहा हो. इससे यह साबित हो गया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश की मदद करने से इंकार नहीं किया है.

उत्तर प्रदेश के मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा, "प्रदेश में आई आपदा अत्यंत दुःखद है. इस कठिन समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रयासों से आपदाग्रस्तों की मदद करने का भरसक प्रयास किया है. हम हर संभव सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े हैं."

स्थानीय विधायक रणबीर सिंह निक्का ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के इस सहयोग पर आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सहयोग आपदा पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा.

TAGS

Nurpur newsHimachal DisasterHimachal Pradesh

Trending news

Nurpur news
उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने बढ़ाया हिमाचल की ओर मदद का हाथ, भेजी राहत सामग्री
siachen news
ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ
Mohali News
ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਕਨ ਮਨੀ- ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ
punjab bus strike
ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ
Mohali News
ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਗਲਾ ਟੈਂਕੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ
India vs UAE
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਅੱਜ; ਜਾਣੋ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
Punjab Flood news
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਰੀ; 33 ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
Fazilka Encounter
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ
Gold rate today
ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 1 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ; ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
;