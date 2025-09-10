उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने बढ़ाया हिमाचल की ओर मदद का हाथ, भेजी राहत सामग्री और वित्तीय सहयोग

प्रदेश में आई भीषण आपदा ने देवभूमि हिमाचल की हालत को बुरी तरह प्रभावित किया है. सड़कों के बहने, बिजली-पानी जैसी सुविधाओं के ठप होने और परिवारों के बेघर होने से हालात गंभीर बने हुए हैं.
Trending Photos
Nurpur News(भूषण शर्मा): प्रदेश में आयी भीषण आपदा ने देवभूमि हिमाचल की सूरत और सीरत दोनों को झकझोर कर रख दिया है. सड़कें बह गई हैं, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं ठप हो गई हैं, तो कई परिवार अपने आशियानों से बेघर होकर खुले आसमान के नीचे मजबूर हो गए हैं. इस कठिन संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार के साधन सीमित पड़ गए, लेकिन देश के अन्य राज्यों ने हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं.
हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश को 8 ट्रक राहत सामग्री भेजी गई, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे भी आगे बढ़कर सहयोग का उदाहरण पेश किया. उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा राहत कोष में 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ दर्जनों ट्रक राहत सामग्री नूरपुर के कंडवाल में भेजी. राहत सामग्री पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री जसवंत सिंह सैनी स्वयं कंडवाल पहुंचे.
इस मौके पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राहत सामग्री का स्वागत किया. जयराम ठाकुर ने कहा, इस आपदा की घड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा भेजी गई राहत सामग्री के लिए देवभूमि हिमाचल हमेशा उनका आभारी रहेगा.
उन्होंने यह भी बताया कि कंडवाल से राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में वितरित की जाएगी, ताकि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुँच सके. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रदेश दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपये की राहत राशि देने का ऐलान किया है.
ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री आपदा के समय प्रदेश का दौरा कर सहायता का आश्वासन दे रहा हो. इससे यह साबित हो गया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश की मदद करने से इंकार नहीं किया है.
उत्तर प्रदेश के मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा, "प्रदेश में आई आपदा अत्यंत दुःखद है. इस कठिन समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रयासों से आपदाग्रस्तों की मदद करने का भरसक प्रयास किया है. हम हर संभव सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े हैं."
स्थानीय विधायक रणबीर सिंह निक्का ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के इस सहयोग पर आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सहयोग आपदा पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा.