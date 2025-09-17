PM मोदी के जन्मदिन पर हमीरपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, सांसद अनुराग ठाकुर ने लिया हिस्सा

Hamirpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमीरपुर में विभिन्न सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. गांधी चौक में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें सांसद अनुराग ठाकुर सहित भाजपा के कई नेता शामिल हुए. साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया.

हवन में दी गई प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना

सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर नई पहचान बनाई है. उन्होंने कहा, “आज हम भगवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतर स्वास्थ्य और उनके नेतृत्व में देश की निरंतर प्रगति की कामना कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल से विशेष लगाव है और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं.”

इस दौरान भाजपा विधायक आशीष शर्मा, इंद्रजीत लखनपाल, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और कमलेश कुमारी ने भी हवन में आहुतियां दीं.

रक्तदान शिविर में युवाओं की भागीदारी

भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया. यह सेवा कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सामाजिक योगदान से जोड़ने का प्रयास रहा.

धर्मपुर आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा

सांसद अनुराग ठाकुर ने मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र का दौरा कर भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में दुकानों के अंदर 10 से 12 फीट तक पानी घुस गया था, जिससे सामान नष्ट हो गया. बस स्टैंड में खड़ी बसें भी तेज बहाव में 200 से 250 मीटर दूर तक बह गईं. उन्होंने कहा कि “अब सभी को मिलकर धर्मपुर के लोगों की मदद करनी चाहिए. क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द ठीक किया जाएगा और राहत कार्य तेज किए जाएंगे.”