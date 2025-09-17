PM मोदी के जन्मदिन पर हमीरपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, सांसद अनुराग ठाकुर ने लिया हिस्सा
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2925483
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

PM मोदी के जन्मदिन पर हमीरपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, सांसद अनुराग ठाकुर ने लिया हिस्सा

PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर हमीरपुर के गांधी चौक में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत हवन यज्ञ और रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें सांसद अनुराग ठाकुर, भाजपा नेता और युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 17, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

PM मोदी के जन्मदिन पर हमीरपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, सांसद अनुराग ठाकुर ने लिया हिस्सा

Hamirpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमीरपुर में विभिन्न सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. गांधी चौक में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें सांसद अनुराग ठाकुर सहित भाजपा के कई नेता शामिल हुए. साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया.

हवन में दी गई प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना
सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर नई पहचान बनाई है. उन्होंने कहा, “आज हम भगवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतर स्वास्थ्य और उनके नेतृत्व में देश की निरंतर प्रगति की कामना कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल से विशेष लगाव है और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं.”

इस दौरान भाजपा विधायक आशीष शर्मा, इंद्रजीत लखनपाल, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और कमलेश कुमारी ने भी हवन में आहुतियां दीं.

Add Zee News as a Preferred Source

रक्तदान शिविर में युवाओं की भागीदारी
भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया. यह सेवा कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सामाजिक योगदान से जोड़ने का प्रयास रहा.

धर्मपुर आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा
सांसद अनुराग ठाकुर ने मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र का दौरा कर भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में दुकानों के अंदर 10 से 12 फीट तक पानी घुस गया था, जिससे सामान नष्ट हो गया. बस स्टैंड में खड़ी बसें भी तेज बहाव में 200 से 250 मीटर दूर तक बह गईं. उन्होंने कहा कि “अब सभी को मिलकर धर्मपुर के लोगों की मदद करनी चाहिए. क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द ठीक किया जाएगा और राहत कार्य तेज किए जाएंगे.”

TAGS

PM Modi 75th BirthdayAnurag ThakurHamirpurHimachal Pradesh

Trending news

PM Modi 75th Birthday
PM मोदी के जन्मदिन पर हमीरपुर में कई कार्यक्रम आयोजित, अनुराग ठाकुर ने लिया हिस्सा
Pong Dam News
ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ; ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ
PM Modi 75th Birthday
मोदी के 75वें जन्मदिन पर हिमाचल की सुरक्षा के लिए महायज्ञ, कंगना रनौत ने लिया हिस
Punjab AAP News
'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ 27 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਹਲਕਾ ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
Kapurthala news
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ 20 ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ
Kapurthala
ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਇਨਿੰਗ
Kangana Ranaut Summons
ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ; 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
Punjab Police
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5ਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 61 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Himachal Monsoon
Himachal Monsoon: हिमाचल में बारिश का कहर जारी, मृतकों की संख्या बढ़कर 417 पहुंची
PM Modi birthday
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ
;