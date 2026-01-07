Advertisement
VB-G RAM G पर सियासी घमासान! कांग्रेस पर भड़के BJP अध्यक्ष राजीव बिंदल, 125 दिन रोजगार का दावा

VB-G RAM G योजना को लेकर हिमाचल BJP अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार, साप्ताहिक वेतन और डिजिटल भुगतान के साथ आर्थिक सुरक्षा देगी.

Jan 07, 2026

Shimla News: हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने VB-G RAM G को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशभर में इस योजना के खिलाफ भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जबकि VB-G RAM G 2025 का मकसद ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका को मजबूत करना है. इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है, जो मनरेगा की 100 दिन की व्यवस्था से कहीं अधिक है.

डॉ. बिंदल ने कहा कि VB-G RAM G के जरिए ग्रामीण परिवारों को न केवल ज्यादा रोजगार मिलेगा, बल्कि मजदूरों को साप्ताहिक वेतन भी सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी. उन्होंने दावा किया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को गति देने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.

बीजेपी अध्यक्ष ने UPA और NDA सरकारों की तुलना करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत भी मोदी सरकार ने UPA शासनकाल की तुलना में कहीं अधिक धन खर्च किया है. उन्होंने बताया कि VB-G RAM G को विकसित भारत–2047 के विजन के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य मजदूरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलना है.

डॉ. बिंदल ने यह भी कहा कि पिछली योजनाओं में कई राज्यों से भ्रष्टाचार और घोटालों की शिकायतें सामने आई थीं, इसलिए नई योजना में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है. इसके तहत निगरानी व्यवस्था को सख्त किया जाएगा और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि लाभ सीधे मजदूरों तक पहुंचे.

