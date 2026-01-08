Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh

बिलासपुर में अनुराग ठाकुर ने गिनाए 125 दिन रोजगार गारंटी योजना के फायदे, मनरेगा से की तुलना

VB-GRAM-G Yojana News: बिलासपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में सांसद अनुराग ठाकुर ने विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के फायदे बताए. 125 दिन रोजगार गारंटी, भत्ता प्रावधान और मनरेगा पर तीखा हमला.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:50 PM IST

Bilaspur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की 125 दिन की रोजगार गारंटी योजना VB-GRAM-G को लेकर बुधवार को सर्किट हाउस बिलासपुर में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया. इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे.

प्रेसवार्ता में बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जमवाल, नैनादेवी के विधायक रणधीर शर्मा, झंडूता विधायक जीतराम कटवाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग सहित कई भाजपा नेता उपस्थित रहे.

विकसित भारत गारंटी रोजगार योजना की जानकारी
प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक की विशेषताओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि यह योजना केवल रोजगार की नहीं, बल्कि गांवों के विकास, ज्यादा कमाई और विकसित भारत की गारंटी है.

कांग्रेस पर साधा निशाना
अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना से कांग्रेस को सबसे अधिक परेशानी हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीबों को ज्यादा काम और अवसर मिलने का विरोध करती है. उन्होंने यह भी दावा किया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था.

मनरेगा बनाम VB-GRAM-G: आंकड़ों के साथ तुलना
अनुराग ठाकुर ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा पर 2 लाख 13 हजार 220 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में यह खर्च बढ़कर 8 लाख 53 हजार 810 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार में जहां 153 लाख एसेट बने, वहीं एनडीए सरकार में 862 लाख एसेट तैयार किए गए हैं.

पारदर्शिता और डायरेक्ट बेनिफिट पर जोर
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में मजदूरों के बैंक खाते खोले गए, जिससे योजना में पारदर्शिता आई. फर्जी मस्टरोल और गलत जियो टैगिंग जैसी समस्याओं पर भी रोक लगी है, जो यूपीए सरकार के समय आम थीं.

पंचायतों को मिलेगा निर्णय का अधिकार
अनुराग ठाकुर ने बताया कि VB-GRAM-G योजना के तहत सड़क निर्माण, भवन निर्माण और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य जैसे विकास कार्यों का निर्णय पंचायतें स्वयं लेंगी. किसान खेती के साथ-साथ इस योजना के तहत दिहाड़ी कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे.

125 दिन की रोजगार गारंटी और भत्ता
उन्होंने कहा कि इस योजना में 125 दिनों की रोजगार गारंटी के साथ-साथ काम न मिलने की स्थिति में भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है, जो मनरेगा में नहीं था। इसके अलावा किसानों को बुआई और कटाई के समय भी रोजगार और आय का अवसर मिलेगा.

पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान
अनुराग ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र सरकार 90:10 के अनुपात में खर्च वहन करेगी, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना का अधिकतम लाभ मिलेगा.

