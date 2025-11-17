हिमाचल में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर VHP ने सौंपा ज्ञापन, बाहरी राज्यों से आने वालों की कड़ी जांच की मांग

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी, पशु तस्करी और अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार को एक ज्ञापन सौंपा. संगठन ने इन मामलों पर प्रशासन से सख्त कार्रवाई और लगातार निगरानी की मांग उठाई.

ज्ञापन में कहा गया कि हाल के समय में प्रदेश में कुछ गंभीर आपराधिक घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ाई है. VHP के प्रांत महामंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा ने बताया कि चंबा का हत्याकांड, सुंदरनगर में नाबालिग के अपहरण की कोशिश और बिलासपुर के स्वारघाट क्षेत्र में हुई गौ तस्करी जैसी घटनाओं को लेकर समाज में असुरक्षा की भावना पनप रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों से मजदूरी और व्यापार के नाम पर आने वाले कुछ लोग अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं. संगठन का कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं रही, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

VHP ने मांग की है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन—

-नशा तस्करी, पशु तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों पर कड़ा संज्ञान ले,

-इनमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे,

-बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों व व्यापारियों की अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन करवाए.

संगठन का कहना है कि सख्त निगरानी और समय पर कार्रवाई से प्रदेश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है.