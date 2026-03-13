विक्रमादित्य सिंह ने की राघव चड्ढा की तारीफ! बोले– उनसे सीखनी चाहिए जनहित की राजनीति

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की कार्यशैली की सराहना की है. उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां हर किसी के लिए सीखने के अवसर खुले रहते हैं.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजनीति में जो भी व्यक्ति ईमानदारी और तथ्यों के आधार पर जनता के मुद्दे उठाता है, वह सम्मान और सराहना का हकदार होता है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से जुड़ा क्यों न हो.

उन्होंने कहा कि हाल के समय में राघव चड्ढा ने संसद में आम उपभोक्ताओं, मध्यम वर्ग, गिग वर्कर्स और युवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं. ये ऐसे विषय हैं जो सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं और इसलिए उनकी खुलकर सराहना की जानी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

लोक निर्माण मंत्री ने आगे कहा कि राघव चड्ढा की खासियत यह है कि वे केवल आलोचना तक सीमित नहीं रहते, बल्कि तथ्यों और ठोस सुझावों के साथ समाधान भी पेश करते हैं. इससे उनकी राजनीति जनहित केंद्रित और जिम्मेदार नजर आती है.

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि जहां भी अच्छा काम और जनहित की पहल दिखे, उसे स्वीकार करना चाहिए. राजनीति में किसी से सीखने के लिए न तो दल देखा जाना चाहिए और न ही विचारधारा. यही विनम्रता और सीखने की भावना सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत है.