विक्रमादित्य सिंह पहुंचे सासन गांव, मृतक रंजना के परिजनों को बंधाया ढांढस

Hamirpur News: प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बुधवार को सासन गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में मारी गई रंजना के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की. उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता और न्याय का भरोसा दिलाया. इस दौरान सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत सिंह, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पिंदर वर्मा, सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे.

रंजना के पति को नजदीकी डिवीजन में तबादला—दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए विशेष समय मिलेगा

मृतका रंजना के पति, जो लोक निर्माण विभाग में बेलदार पद पर कार्यरत हैं, के तबादले की मांग पर मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें नजदीकी डिवीजन में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए.

परिजनों की ओर से दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए पिता को अतिरिक्त समय देने की मांग की गई थी, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारी को रोजाना की ड्यूटी से कुछ घंटे की छूट प्रदान की जाए.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नशे के बढ़ते प्रभाव के चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख के नेतृत्व में राज्य सरकार नशे के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है.

ऊना गोलीकांड पर प्रतिक्रिया—“राजनीति न करें, पुलिस कार्रवाई कर रही है”

ऊना में बीती रात एक होटल में हुई गोलीबारी की घटना पर मंत्री ने कहा कि पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है और जांच आगे बढ़ रही है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को लेकर कहा कि— “उनके कार्यकाल में भी कई गंभीर गोलीकांड हुए थे. ऐसे मामलों में राजनीति नहीं, बल्कि समय पर कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण है. मौजूदा सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है.”

पंचायत चुनाव: “सभी क्षेत्रों में सड़कें बहाल होते ही चुनाव करवाए जाएंगे”

पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से इस विषय पर स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं. कई दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं, जिसके चलते एक साथ चुनाव करवाने में दिक्कत आ रही है.

उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार मिलकर निर्धारित समय में पंचायत चुनाव सम्पन्न कराएगी.

हमीरपुर में 127 करोड़ से बन रहा आधुनिक बस अड्डा—“यह मल्टी कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित होगा”

इसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने हमीरपुर में 127 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे आधुनिक बस अड्डे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया.

उन्होंने कहा—“यह सिर्फ एक बस अड्डा नहीं, बल्कि एक आधुनिक मल्टी कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें मल्टीपल पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कई सरकारी कार्यालयों के लिए भवन शामिल होंगे.” उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को समयसीमा में परियोजना पूरा करने के निर्देश दिए.