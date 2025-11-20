Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3011598
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

विक्रमादित्य सिंह पहुंचे सासन गांव, मृतक रंजना के परिजनों को बंधाया ढांढस

मंत्री विक्रमादित्य सिंह सासन गांव पहुंचे, मृतका रंजना के परिजनों को दिलाया न्याय का भरोसा—पति का तबादला नजदीकी डिवीजन में करने के दिए निर्देश.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 20, 2025, 04:34 PM IST

Trending Photos

विक्रमादित्य सिंह पहुंचे सासन गांव, मृतक रंजना के परिजनों को बंधाया ढांढस

Hamirpur News: प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बुधवार को सासन गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में मारी गई रंजना के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की. उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता और न्याय का भरोसा दिलाया. इस दौरान सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत सिंह, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पिंदर वर्मा, सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे.

रंजना के पति को नजदीकी डिवीजन में तबादला—दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए विशेष समय मिलेगा
मृतका रंजना के पति, जो लोक निर्माण विभाग में बेलदार पद पर कार्यरत हैं, के तबादले की मांग पर मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें नजदीकी डिवीजन में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए.

परिजनों की ओर से दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए पिता को अतिरिक्त समय देने की मांग की गई थी, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारी को रोजाना की ड्यूटी से कुछ घंटे की छूट प्रदान की जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नशे के बढ़ते प्रभाव के चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख के नेतृत्व में राज्य सरकार नशे के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है.

ऊना गोलीकांड पर प्रतिक्रिया—“राजनीति न करें, पुलिस कार्रवाई कर रही है”
ऊना में बीती रात एक होटल में हुई गोलीबारी की घटना पर मंत्री ने कहा कि पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है और जांच आगे बढ़ रही है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को लेकर कहा कि— “उनके कार्यकाल में भी कई गंभीर गोलीकांड हुए थे. ऐसे मामलों में राजनीति नहीं, बल्कि समय पर कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण है. मौजूदा सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है.”

पंचायत चुनाव: “सभी क्षेत्रों में सड़कें बहाल होते ही चुनाव करवाए जाएंगे”
पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से इस विषय पर स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं. कई दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं, जिसके चलते एक साथ चुनाव करवाने में दिक्कत आ रही है.

उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार मिलकर निर्धारित समय में पंचायत चुनाव सम्पन्न कराएगी.

हमीरपुर में 127 करोड़ से बन रहा आधुनिक बस अड्डा—“यह मल्टी कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित होगा”

इसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने हमीरपुर में 127 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे आधुनिक बस अड्डे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया.

उन्होंने कहा—“यह सिर्फ एक बस अड्डा नहीं, बल्कि एक आधुनिक मल्टी कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें मल्टीपल पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कई सरकारी कार्यालयों के लिए भवन शामिल होंगे.” उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को समयसीमा में परियोजना पूरा करने के निर्देश दिए.

TAGS

Vikramaditya Singhhamirpur newsHimachal Pradesh

Trending news

Bikram Singh Majithia
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ
Una News
ऊना गोलीकांड में युवक मौत के आरोप में कांग्रेस पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सहित तीन गिरफ्तार
Homeopathic Department
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
Sonam Kapoor Second Pregnancy
ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਬੰਪ
CBSE Board Exam 2026
CBSE Board Exam 2026: ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
Srinagar
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ
Gurdaspur Accident
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ; ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਮੌਤ
Mandi Acid Attack
मंडी एसिड अटैक की पीड़िता ममता ठाकुर की मौत, आखिरी इच्छा सुन नहीं रुकेंगे आंसू
Batala News
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਧੂਰੀ ਦਾ ਹਰਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
Grah Gochar 2026
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਬਦਲਣਗੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ