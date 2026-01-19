Advertisement
विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में होली लॉज पहुंचे युवा, बोले– ‘हम आपके साथ हैं’

Vikramaditya Singh: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में होली लॉज पहुंचे सैकड़ों युवा. यदोपति ठाकुर बोले– विक्रमादित्य अकेले नहीं, हजारों युवा उनके साथ खड़े हैं.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 19, 2026, 01:08 PM IST

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाहरी IAS-IPS अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है. कांग्रेस के भीतर ही मतभेद सामने आ रहे हैं और पार्टी दो गुटों में बंटी नजर आ रही है.

इसी बीच सोमवार को हिमाचल कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर की अगुवाई में सैकड़ों युवा विक्रमादित्य सिंह के निजी आवास होली लॉज पहुंचे और उनके समर्थन में नारेबाजी की. समर्थकों ने ‘वीरभद्र सिंह अमर रहे’ और ‘विक्रमादित्य सिंह हम तुम्हारे साथ हैं’ जैसे नारे लगाए.

“विक्रमादित्य सिंह अकेले नहीं”
यदोपति ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि विक्रमादित्य सिंह अकेले हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है. उन्होंने दावा किया कि हजारों युवा विक्रमादित्य सिंह के साथ मजबूती से खड़े हैं.

प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य ने जताया आभार
होली लॉज पहुंचे समर्थकों का हिमाचल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आभार व्यक्त किया.

“हिमाचल के हितों के लिए काम कर रहा हूं”
इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देते हुए काम कर रहे हैं और अपने विभाग में मजबूती के साथ सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि वे यह दावा नहीं करते कि हर काम पूरी तरह सही हो रहा है, लेकिन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं.

वीरभद्र सिंह के रास्ते पर आगे बढ़ने का दावा
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का हिमाचल प्रदेश के विकास में बड़ा योगदान रहा है और वे उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए प्रदेशवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे.

Vikramaditya SinghShimla NewsHimachal Pradesh

