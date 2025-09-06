Bilaspur News: ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल पार कर रहे उफनता हुआ नाला
Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर अभी थमा नहीं है. बात करें बिलासपुर जिला की तो बीती देर रात से ही एक बार फिर रुक-रुक कर बरसात हो रही है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 03:11 PM IST

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर अभी थमा नहीं है. बात करें बिलासपुर जिला की तो बीती देर रात से ही एक बार फिर रुक-रुक कर बरसात हो रही है, जिसके चलते नदी, नालों व खड्डों कर जलस्तर बढ़ गया है. वहीं बिलासपुर जिला के नैनादेवी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक रस्सी के सहारे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करते दिखाई दे रहे हैं.

वहीं यह वीडियो गलुआ गांव का है जहां बरसात के चलते लोगों को रोजाना ऐसे ही नाला पार करना पड़ रहा है. गौरतलब है की बीती रात से हो रही तेज बारिश के चलते जहाँ शक्तिपीठ श्री नैनादेवी क्षेत्र का संपर्क अन्य राज्यों से टूट गया है तो वहीं पर श्री नैनादेवी के समीपवर्ती गांव गलुआ से की यह तस्वीर सामने आई है, जहां के स्थानीय ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामकाज के लिए एक उफनते नाले को पार करके जाना पड़ता हैं, यही नहीं स्कूल जाने वाले छात्र भी अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं.

यह भी पढ़ें: हिमाचल-पंजाब सीमा पर हादसा ; एम्बुलेंस खाई में गिरी, 3 की मौत, 2 घायल

वहीं स्थानीय ग्रामीणों की मांग है कि काफी समय से उनके रास्ते में यह नाला पड़ता है और रोजमर्रा के कार्यों, स्कूल व मंदिर जाने के लिए लोगों को यह नाला पार करना पड़ रहा है जिससे कोई अनहोनी घटना पेश होने का डर उन्हें बना रहता है. वहीं ग्रामीणों की समस्या के मद्देनजर प्रशासन ने अभी तक इस नाले के ऊपर पुली नहीं डाली है. वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस नाले पर जल्द ही पुली डाली जाए ताकि लोगों को बरसात में भी लोग सुरक्षित आ जा सकें.

यह भी पढ़ें: पौंग बांध का जलस्तर 1394.78 फीट पर पहुँचा, खतरे के निशान से 4.78 फीट ऊपर

;