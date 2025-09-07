Bilaspur News: श्री नैनादेवी के समीपवर्ती गांव बड़ोंह के ग्रामीणों ने शराब के ठेके के खिलाफ खोला मोर्चा
Bilaspur News: बिलासपुर जिला के श्री नैनादेवी क्षेत्र के समीपवर्ती गांव बड़ोंह के ग्रामीणों ने शराब के ठेके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 02:13 PM IST

Bilaspur News: बिलासपुर जिला के श्री नैनादेवी क्षेत्र के समीपवर्ती गांव बड़ोंह के ग्रामीणों ने शराब के ठेके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वहीं बाजार में शराब का ठेका खोलने के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और ठेके को कहीं ओर शिफ्ट करने की प्रशासन से मांग की गई है.

गौरतलब है कि बरसात के चलते हुए लैंडस्लाइड के कारण शराब का ठेका क्षतिग्रस्त हो गया जिसके बाद इसे गांव बड़ोंह में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसे ग्रामीण नाराज दिखाई दे रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों ने कहा है कि बड़ोंह में जो शराब ठेका खोला गया है बिल्कुल भी उचित नहीं है और बीच बाजार में ठेका खुलने से शराबियों का जमावड़ा लगने से स्कूल जाने वाले छात्रों सहित बाजार व मंदिर आने वाली महिलाओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: हिमाचल-पंजाब सीमा पर हादसा ; एम्बुलेंस खाई में गिरी, 3 की मौत, 2 घायल

साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी गांव में शराब का ठेका खोलने से पहले पंचायत से एनओसी ली जाती थी मगर यहां ऐसा नहीं हुआ और शराब का ठेका खोल दिया गया है जो कि सरासर गलत है. वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस ठेके को यहां से कहीं और शिफ्ट किया जाए ताकि छात्रों और महिलाओं को हो रही परेशानी का समाधान हो सके.

यह भी पढ़ें: आपदा से निपटने को 3,000 करोड़ की योजना तैयार, केंद्र से मदद नहीं मिल रही- सीएम सुक्खू

