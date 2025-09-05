बीबीएमबी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे जंगम बाग के ग्रामीण

Mandi News: मंडी के सुंदरनगर उपमंडल के जंगम बाग में 2 सितंबर को हुए भीषण भूस्खलन में सात लोगों की मौत के बाद अब ग्रामीणों ने बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शुक्रवार को प्रभावित स्थल पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और बीबीएमबी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.

ग्रामीणों का आरोप है कि भारी बरसात के दौरान बीबीएमबी द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई इस हादसे की मुख्य वजह बनी. उनका कहना है कि यह सीधी-सीधी लापरवाही है, जिसकी कीमत ग्रामीणों को अपने परिजनों की जान देकर चुकानी पड़ी.

पीड़ित परिवारों ने बीबीएमबी से जमीन, मुआवजा और नौकरी की मांग की है। इसके साथ ही जिनके घर हादसे में पूरी तरह टूट गए या अब रहने लायक नहीं बचे, उनके लिए नई जमीन और घर बनाने के लिए मुआवजा राशि देने की भी मांग उठाई गई.

ग्रामीण देवेंद्र राणा, संजय चौधरी, अनिल कुमार और शशि कला ने चेतावनी दी कि यदि बीबीएमबी ने उनकी मांगें पूरी नहीं कीं तो वे कार्यालय का घेराव करेंगे और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मजबूर होंगे.

स्थानीय लोगों ने कहा कि यह हादसा उनके लिए गहरा सदमा है, क्योंकि सारा घटनाक्रम उनकी आंखों के सामने हुआ. दो घर पूरी तरह से ढह गए और बाकी घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा. कई परिवार अब दूसरों के घरों में शरण लिए हुए हैं.