दौलतपुर चौक में मस्जिद निर्माण रोकने की मांग, ग्रामीणों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन

Una News: ऊना जिले की गगरेट विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर चौक वार्ड-1 में वक्फ बोर्ड की भूमि पर बनी मस्जिद में जारी निर्माण कार्य को रोकने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. ग्रामीणों का कहना है कि बिना स्थानीय आवश्यकता के इस स्थल पर मस्जिद का निर्माण वातावरण को तनावपूर्ण बना सकता है.

ग्रामीणों ने निर्माण पर रोक की मांग उठाई

ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में किसी विशेष समुदाय का एक भी घर नहीं है, इसके बावजूद आसपास के क्षेत्रों के लोग नमाज अदा करने के लिए यहां आते हैं, जिससे तनाव और विवाद की आशंका बनी रहती है.

उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कई वर्ष पहले मस्जिद तो बनाई गई, लेकिन हाल ही में वहां अतिरिक्त निर्माण गतिविधियाँ शुरू की गईं, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ गया. ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्माण नियमों के अनुरूप नहीं है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए.

डीसी को सौंपा ज्ञापन

इन्हीं चिंताओं को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को ऊना पहुंचा और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने मांग की कि मस्जिद पर चल रहे निर्माण कार्य को तुरंत रोकने के आदेश जारी किए जाएं, ताकि क्षेत्र का माहौल शांत बना रहे.

जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

ज्ञापन मिलने के बाद उपायुक्त ऊना ने बताया कि एक डेलिगेशन ने मस्जिद निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है.

उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी गई है, और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि प्रशासन स्थिति को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा.