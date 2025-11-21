Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3013140
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

दौलतपुर चौक में मस्जिद निर्माण रोकने की मांग, ग्रामीणों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन

दौलतपुर चौक मे मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने के लिए गांव के लोगों ने डीसी को सोपा ज्ञापन, डीसी ने एसडीएम को जल्द कार्रवाई किए जाने की कही बात. 

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 21, 2025, 05:54 PM IST

Trending Photos

दौलतपुर चौक में मस्जिद निर्माण रोकने की मांग, ग्रामीणों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन

Una News: ऊना जिले की गगरेट विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर चौक वार्ड-1 में वक्फ बोर्ड की भूमि पर बनी मस्जिद में जारी निर्माण कार्य को रोकने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. ग्रामीणों का कहना है कि बिना स्थानीय आवश्यकता के इस स्थल पर मस्जिद का निर्माण वातावरण को तनावपूर्ण बना सकता है.

ग्रामीणों ने निर्माण पर रोक की मांग उठाई
ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में किसी विशेष समुदाय का एक भी घर नहीं है, इसके बावजूद आसपास के क्षेत्रों के लोग नमाज अदा करने के लिए यहां आते हैं, जिससे तनाव और विवाद की आशंका बनी रहती है.
उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कई वर्ष पहले मस्जिद तो बनाई गई, लेकिन हाल ही में वहां अतिरिक्त निर्माण गतिविधियाँ शुरू की गईं, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ गया. ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्माण नियमों के अनुरूप नहीं है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए.

डीसी को सौंपा ज्ञापन
इन्हीं चिंताओं को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को ऊना पहुंचा और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने मांग की कि मस्जिद पर चल रहे निर्माण कार्य को तुरंत रोकने के आदेश जारी किए जाएं, ताकि क्षेत्र का माहौल शांत बना रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश
ज्ञापन मिलने के बाद उपायुक्त ऊना ने बताया कि एक डेलिगेशन ने मस्जिद निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है.
उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी गई है, और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि प्रशासन स्थिति को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा.

TAGS

Una Newsuna dcHimachal Pradesh

Trending news

Baltej Pannu
'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Punjab news
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਏਕਤਾ; ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
himachal vidhan sabha winter session
हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र रहेगा गरम, सत्र 26 नवंबर से शुरू
JE Dismissed News
ਸੀਐਮ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; JE ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
Paonta Sahib news
45 साल बाद घर लौटा बेटा: हादसे ने भूली यादें जगाईं, गांव में जश्न जैसा माहौल
PM Kisan Refund
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ!
Pakistan Blast
ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ; 15 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
Tejas Crashes News
ਦੁਬਈ ਏਅਰਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼
moga news
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੋਗਾ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਡੀਸੀ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ
Shehnaaz gill
Shehnaaz Gill ਦੀ ਗਲੈਮਰਸ ਲੁੱਕ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ Hot ਤਸਵੀਰਾਂ