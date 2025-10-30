सडक़ों से जुड़ेंगे कांगड़ा-चंबा के ढाई सौ आबादी वाले गांव, 642 करोड़ की लागत से बनेगी 356 किमी सड़कें

Dharamshala News: जिला कांगड़ा और चंबा में अब तक सड़क सुविधा से वंचित ढाई सौ आबादी वाले गांवों को जल्द ही सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा. इसके लिए दोनों जिलों से 78 सड़क मार्गों के प्रस्ताव (प्रपोजल) केंद्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं. इन सड़कों के निर्माण पर 642 करोड़ रुपये की संभावित लागत आएगी, जिसके तहत 356 किलोमीटर लंबी सड़कें तैयार की जाएंगी.

यह परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण-4 के तहत पूरी की जाएगी. फिलहाल दोनों जिलों में पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों पर कार्य जारी है.

गौरतलब है कि कांगड़ा और चंबा के कई गांव अब भी सड़क सुविधा से वंचित हैं. इन गांवों की आबादी लगभग ढाई सौ के आसपास है, जिनके लोगों का वर्षों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई-4 के तहत ऐसे गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

लोक निर्माण विभाग की ओर से इन सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर जोनल कार्यालय के माध्यम से स्टेट टेक्निकल एजेंसी (एसटीए) से अनुमोदन प्राप्त किया गया है, जिसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है.

केंद्र सरकार ने योजना के लिए आवश्यक दिशानिर्देश भी जारी किए हैं. इसके अनुसार —

सड़क निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होनी चाहिए,

आवश्यक वन स्वीकृति (फॉरेस्ट क्लीयरेंस) प्राप्त हो,

और यदि भूमि निजी है तो उसका म्यूटेशन लोक निर्माण विभाग के नाम होना चाहिए.

अधिकारियों के अनुसार, पीएमजीएसवाई-4 के तहत कांगड़ा और चंबा के 250 तक की आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है. 78 सड़क मार्गों की डीपीआर एसटीए से अनुमोदन उपरांत केंद्र को भेजी जा चुकी है, और जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

इस परियोजना के पूरा होने से इन दुर्गम इलाकों में रहने वाले हजारों ग्रामीणों को सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों में भी उल्लेखनीय सुधार होगा.