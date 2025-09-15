Vimal Negi Death Case: ASI पंकज को एक दिन के रिमांड पर भेजा, मंगलवार दोपहर 3 बजे दोबारा सुनवाई
Himachal Pradesh

HPPCLके चीफ़ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में CBI ने आरोपी ASI पंकज शर्मा को गिरफ़्तार किया है. सोमवार को पंकज को CBI कोर्ट में पेश किया गया. CBI ने पंकज का पांच दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन CBI ने एक दिन का ही रिमांड दिया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:39 PM IST

Vimal Negi Death Case: हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ़ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में CBI ने आरोपी ASI पंकज शर्मा को गिरफ़्तार कर लिया है. सोमवार को पंकज शर्मा को CBI कोर्ट में पेश किया गया, जहां एजेंसी ने उसका पांच दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने केवल एक दिन का रिमांड दिया. मामले की अगली सुनवाई मंगलवार दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई है.

गिरफ़्तारी से पहले पंकज शर्मा को रविवार दोपहर 12 बजे जिला बिलासपुर के घुमारवीं से पकड़ा गया था. उन पर विमल नेगी की मौत से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं.

बेल याचिका पर भी सुनवाई तय
आरोपी पंकज शर्मा के अधिवक्ता पीयूष वर्मा ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 3 बजे मामले की अगली सुनवाई होगी. उन्होंने कोर्ट में पंकज शर्मा की जमानत याचिका भी दायर की है. 

वकील ने कहा कि पहले उच्च न्यायालय में पंकज शर्मा की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी, जहां CBI ने कहा था कि फिलहाल उन्हें पंकज शर्मा से पूछताछ की आवश्यकता नहीं है. ऐसे में 14 सितंबर को अचानक गिरफ्तारी का आधार क्या है, इस तर्क पर बेल की मांग की गई है. बेल याचिका पर भी मंगलवार दोपहर 3 बजे ही सुनवाई होगी.

