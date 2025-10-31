Advertisement
Vimal Negi Death Case: पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी ASI पंकज शर्मा रिहा, 50 हजार के बॉन्ड पर जमानत

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 31, 2025, 01:15 PM IST

Vimal Negi Death Case: पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी ASI पंकज शर्मा रिहा, 50 हजार के बॉन्ड पर जमानत

Vimal Negi Death Case: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को जमानत प्रदान कर दी है. न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने जमानत याचिका स्वीकारते हुए उन्हें 50,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और समान राशि के जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए.

कोर्ट की सख्त शर्तें
कोर्ट ने जमानत देते समय कई शर्तें भी लगाई हैं:
-आरोपी बिना अदालत की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेगा.
-वह अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी भी प्रकार का दबाव, प्रलोभन या धमकी नहीं देगा.
-मामले से जुड़े तथ्यों को छिपाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जाएगी.

आरोपी का पक्ष: झूठा फंसाए जाने का दावा
पंकज शर्मा ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि वह निर्दोष है और उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है. उन्होंने बताया कि घटना के समय वह पुलिस स्टेशन सदर, शिमला में तैनात थे.

सीबीआई ने उन्हें 14 सितंबर को उनके पैतृक गांव (जोल बहल, डांगर, घुमारवीं) से गिरफ्तार किया था. कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

मामले की पृष्ठभूमि
-विमल नेगी की लाश 18 मार्च की सुबह स्वारघाट क्षेत्र में मिली थी.
-गुमशुदगी रिपोर्ट सदर शिमला पुलिस स्टेशन में दर्ज थी.
-पंकज शर्मा को मृतक की तलाश के लिए स्वारघाट पुलिस से समन्वय करने का निर्देश दिया गया था.
-मौके पर पहुंचकर, उन्होंने होमगार्ड व मछुआरों की टीम के साथ शव की जांच करवाई.
-मृतक की जैकेट से पर्स, कैश, पेन ड्राइव और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ था.
-आरोप है कि पंकज शर्मा ने इसी पेन ड्राइव को गायब कर दिया था.

सीबीआई ने जमानत का विरोध किया
सीबीआई ने कहा कि पंकज शर्मा की भूमिका संदिग्ध है और पेन ड्राइव के गायब होने में उनकी सीधी संलिप्तता सामने आई है. एजेंसी ने यह भी बताया कि मृतक की जेबें पंकज शर्मा के कहने पर ही तलाशी गई थीं.

कोर्ट का तर्क: लंबी हिरासत का औचित्य नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि जिन धाराओं में पंकज शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, वे इतनी कठोर नहीं कि उन्हें अनिश्चितकाल तक जेल में रखा जाए. इसलिए शर्तों के साथ जमानत देना न्यायोचित है.

