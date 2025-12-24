विमल नेगी मौत केस में बड़ा मोड़: IAS अधिकारी हरिकेश मीणा को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत

Shimla News: हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में अहम अपडेट सामने आया है. इस प्रकरण में आरोपी बनाए गए IAS अधिकारी हरिकेश मीणा को हिमाचल हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई है. हरिकेश मीणा की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया.

अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर करते हुए कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता जांच के दौरान हर समय उपलब्ध रहेगा और जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर अनिवार्य रूप से जांच में शामिल होगा. इसके साथ ही हरिकेश मीणा को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी.

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने या दबाव बनाने की कोशिश नहीं करेगा. ट्रायल कोर्ट में हर तारीख पर उसकी उपस्थिति अनिवार्य होगी, और यदि किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे उचित आवेदन देकर अनुमति लेनी होगी.

अपने आदेश में अदालत ने कहा कि इस मामले में एक मूल्यवान जीवन की क्षति हुई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल इसी आधार पर ट्रायल से पहले आरोपी को सजा देना न्यायसंगत नहीं होगा. कोर्ट ने इसी मामले में सह-आरोपी देशराज को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत का हवाला देते हुए कहा कि जांच अभी जारी है और आरोपी की भूमिका का निर्धारण साक्ष्यों और ट्रायल के बाद ही किया जाएगा.