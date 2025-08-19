पंडोह डैम में बारिश से बढ़ा जलस्तर, तीन गेटों से छोड़ा जा रहा 60,000 क्यूसेक पानी
Himachal Pradesh

पंडोह डैम में बारिश से बढ़ा जलस्तर, तीन गेटों से छोड़ा जा रहा 60,000 क्यूसेक पानी

 जिला कुल्लू में सोमवार रात हुई भारी बारिश के चलते पंडोह डैम में जलस्तर अचानक बढ़ गया. डैम में पानी का प्रवाह रातोंरात बढ़कर 60,000 क्यूसेक तक पहुंच गया.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 04:59 PM IST

पंडोह डैम में बारिश से बढ़ा जलस्तर, तीन गेटों से छोड़ा जा रहा 60,000 क्यूसेक पानी

Kullu News: जिला कुल्लू में सोमवार रात हुई भारी बारिश के चलते पंडोह डैम में जलस्तर अचानक बढ़ गया. डैम में पानी का प्रवाह रातोंरात बढ़कर 60,000 क्यूसेक तक पहुंच गया. हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बीबीएमबी प्रशासन ने डैम के तीन गेट खोल दिए हैं और व्यास नदी में लगभग 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है.

बीबीएमबी अधिकारियों के अनुसार, डैम में सिल्ट (गाद) की मात्रा भी 20,000 पीपीएम से अधिक दर्ज की गई है. इसके चलते बग्गी सुरंग, जिसकी क्षमता 9000 क्यूसेक है, फिलहाल सिर्फ 3000 क्यूसेक पानी ही डेहर पावर हाउस को भेज रही है. इससे विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है और बिजली उत्पादन में कमी आई है। यदि सिल्ट की मात्रा और बढ़ती है तो सुरंग को पूरी तरह बंद भी करना पड़ सकता है.

फिलहाल डैम का जलस्तर 2924 फीट रिकॉर्ड किया गया है, जो खतरे के निशान 2941 फीट से नीचे है। अधिकारियों ने बताया कि कुल्लू-मनाली क्षेत्र में अब बारिश रुक चुकी है, जिससे खतरे की आशंका कम हुई है.

बीबीएमबी पंडोह के अधिशाषी अभियंता चंद्रमणि शर्मा ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लगातार जलस्तर व मौसम की निगरानी की जा रही है.

इस बीच, जिला प्रशासन और बीबीएमबी ने लोगों से अपील की है कि वे नदी-नालों के किनारे न जाएं, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का ही पालन करें. सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है.

Kullu NewsPandoh DamHimachal news

;