Pong Dam: पौंग बांध का जलस्तर लगातार बढ़ा; प्रशासन ने कहा हालात नियंत्रण में, घबराने की ज़रूरत नहीं

Pong Dam: महाराणा प्रताप सागर झील (पौंग बांध) का जलस्तर लगातार बढ़ने से स्थिति गंभीर होती जा रही है. बीबीएमबी ने बुधवार सुबह से बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ाने का फैसला लिया है. अब 60 हज़ार क्यूसेक के स्थान पर 75 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा.

बीबीएमबी प्रशासन ने जानकारी दी कि लगातार बढ़ रहे इनफ्लो को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. बांध में इनफ्लो कभी-कभी 1.5 लाख क्यूसेक से भी ऊपर चला जाता है. सोमवार शाम को झील का जलस्तर 1383.11 फीट दर्ज किया गया था, जो खतरे के निशान 1390 फीट से महज़ सात फीट नीचे है.

प्रशासन के अनुसार, स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है. पानी को चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाएगा, ताकि निचले इलाकों में अधिक नुकसान न हो. जिला कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि बांध की क्षमता 1410 फीट तक है, लेकिन खतरे का निशान 1390 फीट माना जाता है. इस स्तर से ऊपर पानी स्टोर नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है. प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और बीबीएमबी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति से पहले 24 घंटे पहले सूचना दी जाए.

नुकसान का आकलन

इस बार भारी बारिश के चलते जिला कांगड़ा को अब तक लगभग 350 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. इसमें से 188 करोड़ का नुकसान लोक निर्माण विभाग (PWD) को और लगभग 162 करोड़ रुपये का नुकसान आईपीएच विभाग को हुआ है.

निचले क्षेत्रों के लिए चेतावनी

बांध से छोड़े जाने वाले पानी का असर ब्यास नदी और निचले इलाकों पर पड़ेगा. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

