पौंग डैम से पानी छोड़ने से फतेहपुर-इंदौरा में जलभराव, डीसी हेमराज बैरवा ने किया निरीक्षण

Nurpur News(भूषण शर्मा): पौंग बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्र के कई गांवों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. कुछ गांव टापू बन गए हैं, जबकि कई घरों में पानी घुस चुका है. हालात का जायजा लेने के लिए जिला कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने मंगलवार को पौंग डैम और बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना किया.

डीसी ने बीबीएमबी अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि पानी कम मात्रा में छोड़ा जाए, ताकि निचले इलाकों में नुकसान कम हो. उन्होंने रियाली और भोग्रवां जैसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया. उनके साथ एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती और एसडीएम इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे.

डीसी बैरवा ने बताया कि बीबीएमबी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है ताकि पानी धीरे-धीरे छोड़ा जाए। इसी कारण इस बार तबाही कम हुई है. दो साल पहले सेना की मदद लेनी पड़ी थी, लेकिन इस बार स्थिति नियंत्रण में है.

बीबीएमबी प्रशासन ने पानी छोड़ने से पहले निचले इलाकों के लोगों को सूचित किया और जिला प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके.

प्रभावित गांवों में पहुंचकर डीसी बैरवा ने लोगों से मुलाकात की, उनका दुख-दर्द सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार और प्रशासन हर समय उनके साथ है. उन्होंने कहा कि समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत कैंपों का लाभ लें.