पौंग डैम से पानी छोड़ने से फतेहपुर-इंदौरा में जलभराव, डीसी हेमराज बैरवा ने किया निरीक्षण
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2877854
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

पौंग डैम से पानी छोड़ने से फतेहपुर-इंदौरा में जलभराव, डीसी हेमराज बैरवा ने किया निरीक्षण

Nurpur News: बीबीएमबी प्रशासन ने पानी छोड़ने से पहले निचले इलाकों के लोगों को सूचित किया और जिला प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:51 PM IST

Trending Photos

पौंग डैम से पानी छोड़ने से फतेहपुर-इंदौरा में जलभराव, डीसी हेमराज बैरवा ने किया निरीक्षण

Nurpur News(भूषण शर्मा): पौंग बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्र के कई गांवों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. कुछ गांव टापू बन गए हैं, जबकि कई घरों में पानी घुस चुका है. हालात का जायजा लेने के लिए जिला कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने मंगलवार को पौंग डैम और बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना किया.

डीसी ने बीबीएमबी अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि पानी कम मात्रा में छोड़ा जाए, ताकि निचले इलाकों में नुकसान कम हो. उन्होंने रियाली और भोग्रवां जैसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया. उनके साथ एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती और एसडीएम इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे.

डीसी बैरवा ने बताया कि बीबीएमबी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है ताकि पानी धीरे-धीरे छोड़ा जाए। इसी कारण इस बार तबाही कम हुई है. दो साल पहले सेना की मदद लेनी पड़ी थी, लेकिन इस बार स्थिति नियंत्रण में है.

बीबीएमबी प्रशासन ने पानी छोड़ने से पहले निचले इलाकों के लोगों को सूचित किया और जिला प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके.

प्रभावित गांवों में पहुंचकर डीसी बैरवा ने लोगों से मुलाकात की, उनका दुख-दर्द सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार और प्रशासन हर समय उनके साथ है. उन्होंने कहा कि समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत कैंपों का लाभ लें.

TAGS

Nurpur newsPong DamHimachal news

Trending news

Mohali News
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ
Jail Minister Laljit Bhullar
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ- ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ
Harpal Singh Cheema
"ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ" ਪੋਰਟਲ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ- ਚੀਮਾ
Keylong
हिमाचल का पहला ‘जीरो वेस्ट’ जनजातीय महोत्सव केलांग में 14 से 16 अगस्त तक
Karnal news
ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗ਼ਵਾ; ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
Mansa news
ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ; ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ
Lok Sabha session
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
pathankot news
ਢਿੱਗ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ; ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ
Nawanshahr Encounter
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਰ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ
;