हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, ऊंची चोटियों पर पहली बर्फबारी, कई जिलों में अलर्ट जारी

Himachal Weather Update: हिमाचल के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी जारी है, साथ ही निचले इलाकों में भी बारिश की घटनाएँ देखी जा रही हैं. यह मौसम परिवर्तन एक सक्रिय पश्चिमी विकृति के प्रभाव से हो रहा है, जिसके चलते राज्य में अगले कुछ दिनों तक अनिश्चित एवं तीव्र मौसम बने रहने की संभावना है.
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है. ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है और ठंड ने दस्तक दे दी है. शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होती रही, वहीं लाहौल-स्पीति, रोहतांग दर्रा और अटल टनल मनाली क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली.
इसके चलते घाटियों में ठंड बढ़ गई और रविवार को कुल्लू-मनाली क्षेत्र में सर्द हवाओं का असर और तेज हो गया. शिमला, कुफरी, सुंदरनगर, भुंतर और कांगड़ा सहित कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश भी हुई.
मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है. 6 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि 7 अक्टूबर को हल्की बारिश और 8 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. रविवार रात और सोमवार सुबह तक चंबा, मंडी और हमीरपुर जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी रहा.
पर्यटन स्थल साच पास पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जहां ढाई इंच तक ताजा हिमपात दर्ज किया गया है. इससे पहाड़ी इलाकों में ठंड तेजी से बढ़ रही है और लोग अब गरम कपड़े पहनने लगे हैं.
मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने और मौसम की ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है.