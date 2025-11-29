Advertisement
हिमाचल में बढ़ी ठंड: 4 दिसंबर तक शुष्क मौसम, मैदानी इलाकों में कोहरे का येलो अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल में ठंड बढ़ी, लाहौल-स्पीति में पारा माइनस में. 4 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा. मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:52 AM IST

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। लाहौल-स्पीति में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है, जबकि मनाली, शिमला, मंडी और बिलासपुर सहित कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने 4 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में शुष्क मौसम की संभावना जताई है और मैदानी व निचले क्षेत्रों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा ठिठुरन
ठंड बढ़ने से प्रदेश में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में हिल स्टेशनों से भी ज्यादा ठंड महसूस की जा रही है। प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र लाहौल-स्पीति रहा, जहां तापमान माइनस में दर्ज हुआ। मनाली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 1.3°C और शिमला में 8.0°C रिकॉर्ड किया गया।

बिलासपुर और मंडी में घना कोहरा छाया रहा, जबकि सुंदरनगर में हल्के कोहरे ने ठंड बढ़ा दी। मौसम विभाग के अनुसार, 30 नवंबर तक कई इलाकों में कोहरा जारी रहने की संभावना है।

मौसम कब बदलेगा?
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने जानकारी दी कि 4 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा।
-29 और 30 नवंबर को बिलासपुर व मंडी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है।
-अगले 2–3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2–5 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2–3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है।
-फिलहाल बारिश या बर्फबारी की कोई चेतावनी नहीं है।

प्रदेश में दर्ज न्यूनतम तापमान (शुक्रवार)
ताबो (लाहौल-स्पीति): –7.1°C
कुकुमसेरी: –5.7°C
कल्पा: –0.4°C
मनाली: 1.3°C
सुंदरनगर: 2.0°C
सोलन: 2.7°C
सेऊबाग: 0.8°C
रिकांगपिओ: 2.2°C
कांगड़ा: 4.6°C
धर्मशाला: 5.5°C
मंडी: 4.7°C
हमीरपुर: 3.7°C
ऊना: 6.0°C
नारकंडा: 5.2°C
शिमला: 8.0°C
कुफरी: 7.5°C
पालमपुर: 4.0°C
भरमौर: 6.2°C
पांवटा साहिब: 10.0°C
सराहना: 5.3°C
देहरा गोपीपुर: 7.0°C
नेरी: 9.7°C
बजौरा: 2.2°C

