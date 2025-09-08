Himachal Weather: हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, अगले 6 दिन बारिश से राहत की उम्मीद

Himachal Weather Update: बीते 24 घंटों में एक राष्ट्रीय राजमार्ग और 74 सड़कें बहाल कर दी गई हैं. हालांकि कुल्लू जिले में अभी भी दो राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-3 और 305) व 824 सड़कें बंद पड़ी हैं. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 13 सितंबर तक मानसून कमजोर रहेगा.
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल लोगों को मानसून से राहत मिली है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 13 सितंबर तक मानसून कमजोर रहेगा. इस दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन भारी वर्षा की संभावना नहीं है. इससे सामान्य जीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटने की उम्मीद है.
बीते 24 घंटों में एक राष्ट्रीय राजमार्ग और 74 सड़कें बहाल कर दी गई हैं. हालांकि कुल्लू जिले में अभी भी दो राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-3 और 305) व 824 सड़कें बंद पड़ी हैं. इसके अलावा 1480 ट्रांसफार्मर और 336 पेयजल योजनाएं बाधित हैं. रविवार सुबह हल्की बारिश के बाद धूप निकलने से बहाली कार्य में तेजी आई. नारकंडा में 9 मिमी, नेरी में 7 मिमी और नाहन में 5 मिमी बारिश दर्ज की गई.
किन्नौर के निगुलसरी के पास आठ दिन बाद शिमला-रिकांगपिओ राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया है. वहीं मंडी जिले के झलोगी में कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर रविवार को भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क कुछ समय के लिए बंद रही लेकिन एक घंटे बाद आवागमन बहाल हो गया. सुरक्षा कारणों से इस फोरलेन को रविवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक बंद रखा गया.
कुल्लू के बंजार, श्रीकोट और निहारनी जैसे दूरदराज क्षेत्रों में एयरफोर्स के एमआई-17 हेलीकॉप्टर से 78 क्विंटल राशन पहुंचाया गया. साथ ही, कालका-शिमला रेलमार्ग पर सोमवार से सभी ट्रेनें फिर से चलने लगेंगी.
कुल मिलाकर, मौसम में आई इस राहत से सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था बहाल करने में तेजी आने लगी है.